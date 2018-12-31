Появились характеристики смартфона Xiaomi Mi A3

Смартфон Xiaomi Mi A2 презентовали около полугода назад. Но в сети уже появились технические характеристики его преемника – Xiaomi Mi A3.

Об этом сообщает igeekphone.

Как информирует источник, Xiaomi Mi A3 получит однокристальный чип Snapdragon 675, который будет работать в паре с 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, а также получит 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти.

Читайте также: Глава Xiaomi рассказал, каким смартфоном пользуется и объяснил почему

За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 4000 мАч.

Фронтальная камера получит разрешение 32 Мп и она будет размещена в специальном вырезе. Сканер отпечатков пальцев будет встроен в дисплей.



Xiaomi Mi A3 получит трендовую "дыру" для селфи-камеры

Основная камера будет иметь сразу три модуля, с разрешением 20 Мп, 16 Мп и 5 Мп.

Устройство будет работать под управлением операционной системы Android 9.0.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно