Появились характеристики смартфона Xiaomi Mi A3

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Так может выглядеть Xiaomi Mi A3
Так может выглядеть Xiaomi Mi A3 / igeekphone.com

Смартфон Xiaomi Mi A2 презентовали около полугода назад. Но в сети уже появились технические характеристики его преемника – Xiaomi Mi A3.

Об этом сообщает igeekphone.

Как информирует источник, Xiaomi Mi A3 получит однокристальный чип Snapdragon 675, который будет работать в паре с 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, а также получит 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти.

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За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 4000 мАч.

Фронтальная камера получит разрешение 32 Мп и она будет размещена в специальном вырезе. Сканер отпечатков пальцев будет встроен в дисплей.

Xiaomi Mi A3
Xiaomi Mi A3 получит трендовую "дыру" для селфи-камеры 

 

Основная камера будет иметь сразу три модуля, с разрешением 20 Мп, 16 Мп и 5 Мп.

Устройство будет работать под управлением операционной системы Android 9.0.

 

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: Техно
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