Polaroid выпустил карманный принтер, который печатает фото со смартфона

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Polaroid выпустил карманный принтер
Polaroid выпустил карманный принтер / CNET / Joshua Goldman

Компания Polaroid Originals анонсировала мобильный принтер Polaroid Lab. Новый гаджет должен появиться на рынке 10 октября.

Этому мобильному принтеру вообще не требуется подключение к компьютеру. Гаджет сканирует экран смартфона, после чего распечатывает снимок, сообщает CNET.

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Polaroid Lab работает с подавляющим большинством смартфонов на Android. Что касается Apple, гаджет совместим со всеми моделями iPhone, начиная с iPhone 6.

Гаджет работает от аккумулятора, который заряжается через micro-USB. Заряда хватает на месяц работы в режиме ожидания.

Специальное мобильное дополнение к Polaroid позволяет настроить экспозицию, скорректировать изображение и создать коллаж из 9 фотографий.

Распечатка одной фотографии длится примерно 15 минут.

Принтер поддерживает все типы кассет Polaroid, кроме SX-70.

Цена: 100 долларов – 2183 гривны.


Polaroid выпустит мобильный принтер

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Гаджеты
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