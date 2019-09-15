Polaroid выпустил карманный принтер, который печатает фото со смартфона

Компания Polaroid Originals анонсировала мобильный принтер Polaroid Lab. Новый гаджет должен появиться на рынке 10 октября.

Этому мобильному принтеру вообще не требуется подключение к компьютеру. Гаджет сканирует экран смартфона, после чего распечатывает снимок, сообщает CNET.

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Polaroid Lab работает с подавляющим большинством смартфонов на Android. Что касается Apple, гаджет совместим со всеми моделями iPhone, начиная с iPhone 6.

Гаджет работает от аккумулятора, который заряжается через micro-USB. Заряда хватает на месяц работы в режиме ожидания.

Специальное мобильное дополнение к Polaroid позволяет настроить экспозицию, скорректировать изображение и создать коллаж из 9 фотографий.

Распечатка одной фотографии длится примерно 15 минут.

Принтер поддерживает все типы кассет Polaroid, кроме SX-70.

Цена: 100 долларов – 2183 гривны.



Polaroid выпустит мобильный принтер

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