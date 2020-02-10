Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютер: как решить проблему

Вскоре после прекращения поддержки Windows 7 пользователи устаревшей операционной системы начали сталкиваться с проблемами в ее работе. В сети появились многочисленные сообщения о проблемах с выключением и перезагрузкой устройств на базе Windows 7.

Что произошло

Интересно: Назвали лучший бесплатный антивирус

Десятки пользователей Reddit заявили о невозможности корректно завершить работу или перезагрузить PC.

"У вас нет разрешения выключить этот компьютер", – свидетельствуют сообщения об ошибке, возникающие при попытке выполнить одно из стандартных действий.



Сообщение о проблеме

О причинах возникновения бага пока приходится только догадываться. Ни одно из предположений пока не получило подтверждения.

Как решить проблему

Однако портал Quick Heal уже сообщил, как можно справиться с неприятной ситуацией (инструкция на английском языке актуальна только для Windows 7 Professional, Ultimate или Enterprise):

1. Открыть командную строку Windows, напечатать gpedit.msc и нажать Enter. Перейти в Computer Settings> Windows Settings> Security Settings> Local Policies> Security Options

2. Перейти в User Account Control> включить Run all administrators в меню Admin approval и нажать "включить"

3. Снова открыть командную строку и выполнить команду gpupdate / force

4. Перезагрузить систему, вызвав командную строку, набрав shutdown-r и нажав Enter

Некоторые пользователи также заявляют, что проблема появилась после недавних обновлений программного обеспечения Adobe, и для ее решения необходимо отключить службы Adobe Genuine Monitor Service, Adobe Genuine Software Integrity Service и Adobe Update.

Другие способы устранения бага

Те, у кого предложенные методы не сработали, могут временно решить проблему. По словам одного из пользователей Reddit, ему удалось создать еще один профиль администратора, войти в него, а потом снова перелогиниться в основной аккаунт и успешно завершить работу системы. Автор поста отметил, что это лишь временное разовое решение.

Читайте также: В Microsoft признали: 250 миллионов данных пользователей попали в открытый доступ

По некоторым данным, пострадавшие компьютеры с Windows 7 можно выключить или перезагрузить, нажав Ctrl+Alt+Del и нажав красную иконку в правом нижнем углу экрана. Отмечается, что провести отключение PC можно и нажатием кнопки Power на корпусе системного блока.

Реакция Microsoft

Microsoft уже подтвердила, что ей известно о проблеме. По словам представителей компании, сейчас проводится соответствующее расследование.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно