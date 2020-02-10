Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютер: как решить проблему
Вскоре после прекращения поддержки Windows 7 пользователи устаревшей операционной системы начали сталкиваться с проблемами в ее работе. В сети появились многочисленные сообщения о проблемах с выключением и перезагрузкой устройств на базе Windows 7.
Что произошло
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Десятки пользователей Reddit заявили о невозможности корректно завершить работу или перезагрузить PC.
"У вас нет разрешения выключить этот компьютер", – свидетельствуют сообщения об ошибке, возникающие при попытке выполнить одно из стандартных действий.
Сообщение о проблеме
О причинах возникновения бага пока приходится только догадываться. Ни одно из предположений пока не получило подтверждения.
Как решить проблему
Однако портал Quick Heal уже сообщил, как можно справиться с неприятной ситуацией (инструкция на английском языке актуальна только для Windows 7 Professional, Ultimate или Enterprise):
1. Открыть командную строку Windows, напечатать gpedit.msc и нажать Enter. Перейти в Computer Settings> Windows Settings> Security Settings> Local Policies> Security Options
2. Перейти в User Account Control> включить Run all administrators в меню Admin approval и нажать "включить"
3. Снова открыть командную строку и выполнить команду gpupdate / force
4. Перезагрузить систему, вызвав командную строку, набрав shutdown-r и нажав Enter
Некоторые пользователи также заявляют, что проблема появилась после недавних обновлений программного обеспечения Adobe, и для ее решения необходимо отключить службы Adobe Genuine Monitor Service, Adobe Genuine Software Integrity Service и Adobe Update.
Другие способы устранения бага
Те, у кого предложенные методы не сработали, могут временно решить проблему. По словам одного из пользователей Reddit, ему удалось создать еще один профиль администратора, войти в него, а потом снова перелогиниться в основной аккаунт и успешно завершить работу системы. Автор поста отметил, что это лишь временное разовое решение.
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По некоторым данным, пострадавшие компьютеры с Windows 7 можно выключить или перезагрузить, нажав Ctrl+Alt+Del и нажав красную иконку в правом нижнем углу экрана. Отмечается, что провести отключение PC можно и нажатием кнопки Power на корпусе системного блока.
Реакция Microsoft
Microsoft уже подтвердила, что ей известно о проблеме. По словам представителей компании, сейчас проводится соответствующее расследование.
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