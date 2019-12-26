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Популярное приложение ToTok оказалось шпионской разработкой ОАЭ

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ToTok оказался шпионской разработкой ОАЭ / appleinsider

Известный мессенджер ToTok, которым пользуются миллионы пользователей, на самом деле был шпионской программой, разработанной властями ОАЭ.

Об этом пишет New York Times. Приложение официально представили несколько месяцев назад. За это время его скачали из магазинов приложений Apple и Google миллионы пользователей по всему миру.

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На прошлой неделе ToTok стал одним из самых скачиваемых приложений в США.

Почему мессенджер так популярен

В Объединенных Арабских Эмиратах для использования технологии VoIP (передача голоса через интернет) необходимо разрешение государства. Такие популярные мессенджеры как WhatsApp, Skype и другие такого разрешения не получили.

Следовательно, единственной альтернативой здесь стал ToTok.

Истинная правда о приложении

Однако власти ОАЭ использовали ToTok для передачи звука и изображения со смартфонов пользователей, а также для отслеживания их передвижений.

Компания из ОАЭ Breej Holding, разработавшая мессенджер, связана с DarkMatter, фирмой из Абу-Даби, которая специализируется на кибернетической разведке и хакерской деятельности.

Как пишут журналисты, ToTok был создан для массового наблюдения, он работает по принципу других популярных приложений, а следовательно может отслеживать местонахождение пользователей. ToTok также получает доступ к микрофонам пользователей, камерам, календарю и другим данным.

Сейчас ToTok уже удалили из App Store и Google Play. При этом его можно скачать из официального сайта программы.

Разработчики мессенджера обвинения в шпионаже отрицают.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Скандал Приложения Новости Техно ОАЭ Техно Интернет
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