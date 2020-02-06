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Мобильное приложение Дия заработало официально

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Приложение "Дия" заработал официально / nv.ua

В Украине в конце запустили мобильное приложение "Дия". В перспективе, этот сервис должен объединить все государственные услуги в одном сервисе. Это будет сайт и мобильное приложение.

Приложение официально презентовали 6 февраля президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и министр внутренних дел Арсен Аваков. Во время презентации президент подчеркнул, что государство должно быть для людей простым сервисом и приложение "Дия" является первым шагом к этой цели.

Интересно: В приложении "Дия" можно будет оформить пенсию онлайн

Электронный паспорт до конца года

Президент подчеркнул, что до конца года граждане получат доступ к электронному паспорту. С помощью цифрового документа украинцы смогут:

  • осуществлять путешествия по стране железнодорожным и воздушным транспортом;
  • получать медицинское обслуживание
  • осуществлять банковские операции;
  • получать административные и другие государственные услуги;
  • подтверждать личность по запросу правоохранителей.

В течение года оцифруют еще 50 услуг

Премьер-министр отметил, что цель команды – в течение следующих трех лет оцифровать все государственные услуги. В 2020 году запланировано оцифровать до 50 распространенных государственных услуг.

Он также добавил, что функционал документов впоследствии будет расширен. Например, с помощью водительского удостоверения можно будет удостоверять личность, то есть оно позволит покупать, к примеру, билеты на самолет или железнодорожный транспорт.

Следующие цифровые документы

Руководитель проекта "Дия" Мстислав Баник рассказал, что следующими услугами, которые будут оцифрованы, станут:

  • автоцивилка;
  • студенческий билет;
  • паспорт гражданина Украины (id-карта и загранпаспорт).

Команда проекта уже работает над реализацией этих услуг и они станут доступными в ближайшее время.

Кроме того совсем скоро приложение "Дия" не будет тарифицироваться мобильными операторами Украины, поэтому не нужно будет платить за интернет-трафик, который будет использовать приложение для работы.

Когда заработает "Дия" и где скачать приложение

Приложение стартует уже с 6 февраля. Его можно бесплатно загрузить в магазинах приложений для Android и Apple уже сейчас. Каждую неделю планируется предоставлять новые цифровые решения для граждан.

За 3 года правительство намерено научить пользоваться цифровыми услугами более 6 миллионов человек. Для этого стартовала программа "Дия" – цифровое образование.

Полезно: В Украине заработал проект "Дия. Цифровое образование": какова его цель

На что способно приложение "Дия" на данный момент

Сейчас приложение предоставляет гражданам Украины доступ к нескольким оцифрованным документам и сервисам.

Как действуют цифровые документы:

  • Цифровое водительское удостоверение и техпаспорт действуют вместо оригиналов.
     
  • Цифровые документы действительны только в приложении "Дия".
     
  • Пока цифровым техпаспортом могут пользоваться только владельцы автомобилей.
     
  • Полиция проверяет документ по его QR-коду или номеру в базе.

Не все получат доступ к водительским удостоверениям

Сейчас оцифровано 6 миллионов из 9,5 миллиона удостоверений. Не попала часть документов, выданных до 2013 года. Почему так? Новый реестр водительских удостоверений был создан в 2013 году. Из 9,5 миллиона владельцев водительских удостоверений фото отображались только у 2,5 миллиона человек.

Компании разработчику удалось получить качественные данные из демографического реестра и предоставить возможность 6 миллионам украинцам получить электронные документы. Компания и в дальнейшем работать над повышением и обеспечением безопасности данных.

Для идентификации и авторизации применяется система Bank ID или приложения от monobank и "Приватбанка".

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Автор: Михаил Года
Теги: Владимир Зеленский Техно Интернет Дия Алексей Гончарук Новости Техно Арсен Аваков Кабинет Министров Украины
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