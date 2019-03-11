Раскрыли основные особенности гибкого смартфона Motorola Razr V3

Недавно руководство компании Motorola подтвердило разработку смартфона-"лягушки" Razr нового поколения. По предварительным данным, устройство получит гибкий дисплей, будет складываться внутрь.

Теперь ресурс XDA Developers обнародовал некоторые подробности о функциональности устройства.

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Прежде всего речь идет о том, что аппарат будет наделен дополнительными внешним экраном, на что ранее указывали патентные иллюстрации и концептуальные рендеры. Эта вспомогательная панель позволит реализовать ряд интересных функций.

Основные функции и особенности. Например, что в раскрытом состоянии внешний дисплей можно будет использовать как своеобразный тачпад, скажем, для прокрутки веб-страниц на основном гибком экране.



Патент гибкого смартфона Motorola Razr V3

В закрытом состоянии вспомогательный экран не сможет предоставить доступ к полноценному пользованию Android. Вместо этого владельцы смогут воспользоваться ограниченным набором приложений, таких как Moto Display, Moto Actions и Moto Camera.

Иными словами, на внешний дисплей будут выводиться сообщения, полезная информация и прочее. Кроме того, на этой панели будет отображаться анимация интеллектуального голосового помощника Google Assistant.

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При открытом смартфоне и запущенном приложении камеры владельцы смогут использовать основной гибкий дисплей для масштабирования и, разумеется, спуска затвора.

Когда представят? По предварительным данным, официальная презентация гибкого смартфона-раскладушки Motorola Razr может произойти летом 2019 года.

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