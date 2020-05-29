Роботы-официанты: в Нидерландах придумали, как уберечь клиентов ресторана от COVID-19

В ресторане китайской кухни, который расположен в Нидерландах, придумали необычный метод обслуживания клиентов – в ресторане будут работать специальные работы вместо настоящих официантов. Все для того, чтобы уменьшить вероятность заражения COVID-19.

Об этом сообщили в издании AP и пояснили, что также это поможет людям, которые не хотят контактировать с другими, сохранять спокойствие во время отдыха в заведении.

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► Как возникла идея о роботах-официантах

Владелец ресторана Шаосун Ху еще осенью 2019 года увидел роботизированных официантов в Китае. Он был уверен, что хочет для своего ресторана таких же роботов, однако и понятия не имел, что со временем это станет как никогда актуально.

Когда вспыхнула пандемия COVID-19, Шаосун Ху решил, что самое время воплотить замысел в реальность. Они заказали необычных "работников". Дочь Ху, Лия, которая также работает в ресторане, рассказала, что роботов доставили раньше, чем ожидалось. Рестораны Нидерладов из-за карантинных ограничений будут закрыты до 1 июня. Поэтому испытать инновацию посетители смогут только после очередного ослабления карантина.



Роботиы-официанты / Фото АР

► Вид и функции роботов

"Привет и добро пожаловать", – так приветствуются роботы голосом, который перед тем записывают и запрограммируют. Обязанности роботов:

встреча клиента;

подача напитков и блюд;

возврат использованных бокалов и посуды.

Также очень важно то, что роботы придерживаются правил социальной дистанции. "Мы будем использовать их, чтобы быть уверенными, что в ресторане придерживаются дистанции в 1,5 метра, которые нам так нужны во время коронавирусного кризиса", – сказала Ли Ху.

Владельцы ресторана убеждают, что работы помогают им освободиться от определенной работы. "Мы часто заняты, чистим столы, а роботы дают нам дополнительные руки", – сказала дочь Ху.



Робот-официант и Ли Ху / Фото АР