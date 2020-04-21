Российские хакеры атаковали в Чехии больницы, Минздрав и аэропорт, – СМИ
Кибератаку осуществили на некоторые чешские больницы, а также пражский аэропорт и Министерство здравоохранения. За этими атаками, вероятно, стоят российские хакеры. Украина уже осудила хакерские атаки.
"Кибератаки на чешские больницы или аэропорты? "Стрельбу" могла организовать иностранная сверхдержава, следы ведут в Россию", – сообщает издание Lidovky.
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Чехия из-за COVID-19 переживает один из самых сложных периодов в современной истории. При этом медучреждениям страны с прошлой недели приходится бороться с еще одним опасным вирусом, который распространяется через интернет, говорится в сообщении.
Хакеры атаковали больницы в Остраве, Оломоуце, а также в районах Пардубице и Карловы Вары. Атакам подверглись также Министерство здравоохранения и аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге.
Следователи склоняются к выводу, что за нападениями стоит иностранное государство, а именно Россия, сообщает издание со ссылкой на близкие к следствию источники.
Что именно указывает на российских хакеров
Эксперты в дальнейшем работают над анализом защищенных данных. Однако уже сейчас специалисты говорят, что на российских хакеров указывают используемые IP-адреса, уникально количество компьютеров, которые подключаются к интернету, и тип вредоносного программного обеспечения, которое злоумышленники используют для попытки проникновения в критическую инфраструктуру.
Реакция Украины
Посольство Украины в Чехии уже осудило кибератаки на чешские медицинские учреждения.
"Мы осуждаем кибератаки на чешские медицинские учреждения. Они особенно циничны во время пандемии. Украина, которая уже 6 лет сталкивается с войной России, в т. ч. кибернетической, солидарна с чешскими друзьями и рада делиться своим опытом борьбы с агрессором", – говорится в сообщении дипведомства в twitter.
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