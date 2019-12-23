Самые популярные мемы десятилетия

Издание Huffington Post опубликовало подборку самых популярных мемов за последнее десятилетие. Издание подобрало несколько мемов на год, которые были популярны начиная с 2010 года.

"За последние 10 лет мы грустили с Киану, танцевали под Харлем Шейк, обожали малыша Йоду. Мы вступаем в новое десятилетие и пора вспомнить те мемы, благодаря которым последние 10 лет были такими странными", – подчеркнули авторы исследования.

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Самые популярные мемы и их история

2010 год

"Печальный Киану" – это фото актера Киану Ривза, сделанное фотографом Роном Асадорианом из Splash News. Фото актера с сэндвичем в руке, который одиноко сидит на скамейке, моментально просочилось на 4chan и Reddit, чтобы стать объектом безудержного "фотошопа".

The 2010 photo of Reeves on a New York bench that sparked the Sad Keanu meme. Photograph: Splash News pic.twitter.com/j02IkkSuzC — Hammad Anwar (@manihammad) May 18, 2019

Сам актер сначала был не в курсе истории и популярности мема, и позже назвал его невинной шуткой.

Хотел бы я, чтобы меня не снимали, пока я ем сэндвич на улицах Нью-Йорка? Конечно,

– сказал Киану Ривз в интервью BBC в 2019 году.

2011 год

Один из мемов этого года – "снисходительный Вилли Вонка": скриншот из фильма 1971 года "Вилли Вонка и шоколадная фабрика". Кондитер Вилли Вонка (которого сыграл актер Джин Уайльдер) спрашивает у детей, хотели бы они увидеть новые сладости, над которыми работает фабрика.

Кадр из фильма надолго поселился в интернете как иллюстрация снисходительного отношения к высказыванию или как выражение банальной недоверия.



Вилли Вонка

2012 год

История мема "Грампи кэт", он же "Сердитая кошечка", как и многих мемов к нему, началась с Reddit. Фото кошки по кличке Соус Тардар с недовольным выражением на морде запостил брат владелицы (на самом деле, особую внешность кошке обеспечил неправильный прикус). Фото набрало более 25 тысяч апвоутов за первые сутки.



Грампи кет

У кошки появился свой сайт, страница в Facebook и Twitter, до 2019 года число ее онлайн-поклонников возросло до 8 миллионов на Facebook, и до 1,5 миллиона в Twitter.

К сожалению, в мае 2019 года кошка умерла в возрасте семи лет. Но осталась вечным символом любого недовольного пользователя.

2013 год

Мем "Харлем Шейк" появился благодаря YouTube-блогеру Джорджу Миллеру: он оделся в розовый эластичный костюм и станцевал под трек Harlem Shake с друзьями.

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Оригинальный ролик вдохновил многочисленные вариации и пародии, и докатился даже до уровня корпоративного SMM. На пике популярности, в феврале 2013 года, в YouTube загружалось до 4 000 версий Харлем Шейка в день.

Харлем Шейк – смотрите видео

2014 год

Лягушонок Кермит стал известной куклой из "Маппет Шоу" и дважды попал в список от Huffington Post. Мемом 2014 года стал лягушонок, который пьет чай с подписью "Это не мое дело".



Лягушонок Кермит

2015 год

В этом году интернет покорило то самое платье, которое непонятно какого цвета: черно-синее или золотисто-белое. Оригинал фото появился, когда мать невесты из Шотландии купила платье и выслала фото своей дочери. Но из-за "выцвевшего" эффекта сработала оптическая иллюзия: кому-то платье казалось золотисто-белым, кому-то – черно-синим.

BuzzFeed создал об этом опрос и положил начало интернет-безумию (хотя цвет платья уже подтвердили, и он – черно-синий).

2016 год

Лягушонок Пепе создал художник Мэтт Фьюри для своего комикса Boy's Club. Его слава стала расти с 2014 года, с появлением тематического сабреддита и Facebook-страницы.

Появились и различные вариации Пепе: грустный, злой, самодовольный. Этому мему не очень повезло: после президентской кампании 2016 года в США он на время стал ассоциироваться с "альт-Райтом" и даже антисемитизмом.

2017 год

Мем "Неверный парень" начался с фотосток-изображения авторства фотографа Антонио Гиллема. Фото было загружено на Shutterstock еще в 2015 году, и подписано "неверный муж гуляет со своей девушкой и смотрит на другую соблазнительную девушку". На фотостоке можно найти другие сюжетные фото с участием этих же моделей.

Фото стало популярным с февраля 2017 года, когда его стали использовать в качестве иллюстрации любого выбора, перед которым оказывается пользователь от политического течения до игровой платформы.



Неверный парень

2018 год

В этом году особенно популярной стала сценка из сериала 2009 года "Американский чоппер": в ней отец с сыном ссорятся из-за того, что последний постоянно опаздывает на работу. С 2018 года последовательность кадров ссоры начала набирать популярность в Twitter.

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Оригинальное видео из сериала – смотрите ролик

2019 год

В 2019 году вышел сериал "Мандалорец" по вселенной Звездных войн. Один из его героев – маленький представитель той же расы, что и мастер Йода из классической трилогии. Он стал мемом благодаря своей очаровательной симпатичности.

With all the the high levels of emotion surrounding #TheRiseOfSkywalker, it is important that we take the time to stop and remember the true meaning of Star Wars: Baby Yoda. pic.twitter.com/23CHglR8O7 — Emily Lind (@eflind) December 22, 2019

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