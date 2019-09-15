Сервис Google Maps помог найти без вести пропавшего мужчину

33 Читати новину українською
Сервис Google Maps помог найти без вести пропавшего мужчину
Сервис Google Maps помог найти без вести пропавшего мужчину / Фото из свободных источников

Картографический сервис Google Maps помогает быстро сориентироваться на местности, проложить маршрут или запланировать поездку. Однако, недавно популярное приложение проявило себя довольно неожиданным образом – в роли криминалиста.

Благодаря спутниковым фотографиям правоохранительным органам удалось найти мужчину, который считался пропавшим без вести в течение более чем 20 лет, сообщает CNET.

Читайте также: Приложение Google Earth получило невероятную функцию

Что произошло? 7 ноября 1997 года американец Уильям Молдт не вернулся домой из ночного клуба в Лантане (Флорида). Вместе с мужчиной пропал и его автомобиль.

Как удалось найти мужчину? Дело раскрыли в конце августа 2019 года. В ходе изучения снимков местности через Google Maps геодезист обнаружил странный автомобиль в водоеме неподалеку от жилого комплекса в Веллингтоне, штат Флорида.


Тот самый снимок с Google Maps

Как выяснилось позже, снимок был сделан спутником еще в 2007 году, но заметили его только 12 лет спустя.

Заключение экспертов. Автомобиль достали из воды и изучили останки водителя, посчитав, что потерпевший и является тем самым пропавшим без вести в 1997 году Молдтом. Не исключено, что в будущем криминалисты примут такой метод поиска в более детальную разработку при розыске пропавших людей.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
сегодня
16474
Теги: Полиция Новости США Google Приложения Новости Техно Техно Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Форум издателей для технарей: куда пойти, если ты – гик
14 сентября 18:03 Форум издателей для технарей: куда пойти, если ты – гик
126
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
12 сентября 10:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 3983
Презентация iPhone 11: самые смешные мемы из сети
11 сентября 13:08 Презентация iPhone 11: самые смешные мемы из сети
1739
Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция
10 сентября 20:03 Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция
1888
Сколько зарабатывают украинские тестировщики: интересная статистика
9 сентября 09:01 Сколько зарабатывают украинские тестировщики: интересная статистика
689
Новости
Больше новостей
Залиште відгук