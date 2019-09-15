Сервис Google Maps помог найти без вести пропавшего мужчину

Картографический сервис Google Maps помогает быстро сориентироваться на местности, проложить маршрут или запланировать поездку. Однако, недавно популярное приложение проявило себя довольно неожиданным образом – в роли криминалиста.

Благодаря спутниковым фотографиям правоохранительным органам удалось найти мужчину, который считался пропавшим без вести в течение более чем 20 лет, сообщает CNET.

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Что произошло? 7 ноября 1997 года американец Уильям Молдт не вернулся домой из ночного клуба в Лантане (Флорида). Вместе с мужчиной пропал и его автомобиль.

Как удалось найти мужчину? Дело раскрыли в конце августа 2019 года. В ходе изучения снимков местности через Google Maps геодезист обнаружил странный автомобиль в водоеме неподалеку от жилого комплекса в Веллингтоне, штат Флорида.



Тот самый снимок с Google Maps

Как выяснилось позже, снимок был сделан спутником еще в 2007 году, но заметили его только 12 лет спустя.

Заключение экспертов. Автомобиль достали из воды и изучили останки водителя, посчитав, что потерпевший и является тем самым пропавшим без вести в 1997 году Молдтом. Не исключено, что в будущем криминалисты примут такой метод поиска в более детальную разработку при розыске пропавших людей.

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