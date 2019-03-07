Сколько бюджетный смартфон Meizu Note 9 будет стоить в Украине

6 марта компания Meizu официально презентовала свой новый бюджетный смартфон Note 9. Рекомендованная стоимость новинки стартовала от 208 долларов.

Теперь украинский ритейлер и официальный поставщик Meizu в Украине, магазин "Цитрус" сообщил, что цена на Note 9 на украинском рынке стартует от 7 499 гривен. Именно столько нужно будет заплатить за версию с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища.

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Такая же модель, но с 128 ГБ флеш памяти стоит на 500 гривен дороже – 7 999 гривен.

Новинку можно будет купить в трех цветах: черном, белом и синем.

Meizu Note 9 доступен в 3 цветах

Преимущества новинки. Кроме цены, можно назвать камеры. Основная камера двойная – с модулями на 48 и 2 Мп. Селфи можно делать с помощью 20-мегапиксельной камеры. Также можно отметить и емкость батареи 4 000 мач.

Более продвинутая версия Meizu Note 9 стоит 8 тысяч гривен

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Дисплей

Диагональ: 6,2 дюйма

Тип: IPS

Разрешение: 2244 x 1080 пикселей

Тип: IPS Разрешение: 2244 x 1080 пикселей Процессор Snapdragon 675

Snapdragon 675 Видеопроцессор Adreno 612

Память Оперативная: 4 ГБ

Встроеннаяя: 64/128 ГБ

Оперативная: 4 ГБ Встроеннаяя: 64/128 ГБ Камера Основная: 48 Мп + 5 Мп

​Фронтальная: 20 Мп

Основная: 48 Мп + 5 Мп ​Фронтальная: 20 Мп Аккумулятор 4000 мАг

4000 мАг Операционная система Android 9.0 (Pie)

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