Сколько бюджетный смартфон Meizu Note 9 будет стоить в Украине
6 марта компания Meizu официально презентовала свой новый бюджетный смартфон Note 9. Рекомендованная стоимость новинки стартовала от 208 долларов.
Теперь украинский ритейлер и официальный поставщик Meizu в Украине, магазин "Цитрус" сообщил, что цена на Note 9 на украинском рынке стартует от 7 499 гривен. Именно столько нужно будет заплатить за версию с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища.
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Такая же модель, но с 128 ГБ флеш памяти стоит на 500 гривен дороже – 7 999 гривен.
Новинку можно будет купить в трех цветах: черном, белом и синем.
Meizu Note 9 доступен в 3 цветах
Преимущества новинки. Кроме цены, можно назвать камеры. Основная камера двойная – с модулями на 48 и 2 Мп. Селфи можно делать с помощью 20-мегапиксельной камеры. Также можно отметить и емкость батареи 4 000 мач.
Более продвинутая версия Meizu Note 9 стоит 8 тысяч гривен
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Дисплей
- Диагональ: 6,2 дюйма
Тип: IPS
Разрешение: 2244 x 1080 пикселей
- ПроцессорSnapdragon 675
- ВидеопроцессорAdreno 612
- ПамятьОперативная: 4 ГБ
Встроеннаяя: 64/128 ГБ
- КамераОсновная: 48 Мп + 5 Мп
Фронтальная: 20 Мп
- Аккумулятор4000 мАг
- Операционная системаAndroid 9.0 (Pie)
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