Сколько бюджетный смартфон Meizu Note 9 будет стоить в Украине

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Meizu Note 9: цена в Украине
Meizu Note 9: цена в Украине / citrus.ua

6 марта компания Meizu официально презентовала свой новый бюджетный смартфон Note 9. Рекомендованная стоимость новинки стартовала от 208 долларов.

Теперь украинский ритейлер и официальный поставщик Meizu в Украине, магазин "Цитрус" сообщил, что цена на Note 9 на украинском рынке стартует от 7 499 гривен. Именно столько нужно будет заплатить за версию с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища.

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Такая же модель, но с 128 ГБ флеш памяти стоит на 500 гривен дороже – 7 999 гривен.

Новинку можно будет купить в трех цветах: черном, белом и синем.

Meizu Note 9

Meizu Note 9 доступен в 3 цветах

Преимущества новинки. Кроме цены, можно назвать камеры. Основная камера двойная – с модулями на 48 и 2 Мп. Селфи можно делать с помощью 20-мегапиксельной камеры. Также можно отметить и емкость батареи 4 000 мач.

Meizu Note 9

Более продвинутая версия Meizu Note 9 стоит 8 тысяч гривен

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Дисплей
  • Диагональ: 6,2 дюйма
    Тип: IPS
    Разрешение: 2244 x 1080 пикселей
  • ПроцессорSnapdragon 675
  • ВидеопроцессорAdreno 612
  • ПамятьОперативная: 4 ГБ
    Встроеннаяя: 64/128 ГБ
  • КамераОсновная: 48 Мп + 5 Мп
    ​Фронтальная: 20 Мп
  • Аккумулятор4000 мАг
  • Операционная системаAndroid 9.0 (Pie)

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Теги: Техно Новости Техно Meizu Смартфоны
Источник: 24 Канал
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