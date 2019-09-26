Смартфон OnePlus 7T представили официально: характеристики и цена

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OnePlus 7T
OnePlus 7T

Компания OnePlus провела презентацию в Индии, в рамках которой анонсировала свой новый смартфон OnePlus 7T. Европейский анонс этого смартфона запланирован на 10 октября.

Характеристики. Диагональ AMOLED-экрана нового OnePlus 7T составляет 6,55 дюйма, а соотношение сторон 20:9.

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Новинка работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus. В компании заявляют, что линейка OnePlus 7T заинтересует фанатов мобильного гейминга. Есть поддержка 30-Вт зарядки и стереодинамики.

Что касается камер, то основная имеет три модуля. У главного объектива разрешение 48 Мп. Также есть дополнительные ультраширокий и телефото объективы.

OnePlus 7T
OnePlus 7T доступен на индийском рынке

Производитель обещает, что смартфон делает очень удачные макро-фотографии. Также устройство оснащено фирменной технологией ночной съемки. При этом сейчас снимать в условиях плохой освещенности можно и на ультраширокий объектив.

OnePlus 7T станет первым смартфоном, который получит "из коробки" операционную систему Android 10. Она будет работать с фирменной оболочкой OxygenOS.

Цена

  1. Стоимость смартфона с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ в Индии составит 37 999 рупий (535 долларов или 13 400 гривен);
  2. Модель со встроенным накопителем 256 ГБ оценена в 39 999 рупий (563 доллара или 14 тысяч гривен).

Но это цена на индийском рынке. Сколько новинка будет стоить в Европе – пока не сообщают.

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Теги: Техно Новости Техно OnePlus Смартфоны
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