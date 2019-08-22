Sony зарегистрировала вероятный дизайн приставки PlayStation 5: фото

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Sony зарегистрировала вероятный дизайн приставки PlayStation 5: фото
/ Фото из открытых источников

В сети немало изображений с вероятным дизайном консоли Sony PlayStation 5. Большинство из этих фото лишь домыслы дизайнеров, а официальной информации от производителя пока нет. Однако недавно японцы подали патент на дизайн неизвестного устройства, которое, скорее всего, представляет собой набор для разработчиков PS5.

Есть очень небольшая вероятность того, что зарегистрированный патент Sony – это внешний вид консьюмерской PlayStation 5, сообщает LetsGoDigital.

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Но скорее всего речь идет о девките консоли - специальном комплекте для разработчиков игр. А может это и вовсе что-то другое: назначение и подробности патента на момент написания новости неизвестно.

PlayStation 5
Коцепт консолі PlayStation 5

Если верить слухам, официально Sony должна продемонстрировать консоль следующего поколения широкой аудитории уже зимой – в феврале 2020 года. Напомним, в апреле компания раскрыла некоторые технические подробности PlayStation 5.


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Теги: Техно Гаджеты Игры Sony PlayStation
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