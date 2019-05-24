Сожгли все мосты: Miсrosoft удалила Huawei из перечня партнеров

Дональд Трамп дал понять, что компания Huawei все же может выйти из санкционного списка, другие американские производители продолжают разрывать сотрудничество. Так, Miсrosoft удалила все упоминания о Huawei с сайта своего облачного сервиса Azure Stack.

Логотип и название Huawei исчезли со списка партнеров облачного сервиса, с чьим оборудованием может работать сервис, передает Bloomberg.

Сотрудничество китайским производителем приостановлено из-за запрета властей США. Ранее Microsoft убрала ноутбуки от Huawei со своего онлайн-магазина.

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Скандал с Huawei. Недавно США обвинили китайскую компанию Huawei в техническом шпионаже и в сборе конфиденциальных данных с помощью своего оборудования. Поэтому Министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

При этом уже через несколько дней Дональд Трамп выступил с заявлением, что Huawei может быть включена в американо-китайскую торговую сделку в случае, если она будет заключена. То есть производителя могут исключить из черного списка.