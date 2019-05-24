Сожгли все мосты: Miсrosoft удалила Huawei из перечня партнеров

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Microsoft удалила Huawei из перечня партнеров
Microsoft удалила Huawei из перечня партнеров / velkaton.ba

Дональд Трамп дал понять, что компания Huawei все же может выйти из санкционного списка, другие американские производители продолжают разрывать сотрудничество. Так, Miсrosoft удалила все упоминания о Huawei с сайта своего облачного сервиса Azure Stack.

Логотип и название Huawei исчезли со списка партнеров облачного сервиса, с чьим оборудованием может работать сервис, передает Bloomberg.

Сотрудничество китайским производителем приостановлено из-за запрета властей США. Ранее Microsoft убрала ноутбуки от Huawei со своего онлайн-магазина.

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Скандал с Huawei. Недавно США обвинили китайскую компанию Huawei в техническом шпионаже и в сборе конфиденциальных данных с помощью своего оборудования. Поэтому Министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

При этом уже через несколько дней Дональд Трамп выступил с заявлением, что Huawei может быть включена в американо-китайскую торговую сделку в случае, если она будет заключена. То есть производителя могут исключить из черного списка.

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Теги: Техно Huawei Новости Техно IT-бизнес Скандал c Huawei
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