Telegram позволил удалять сообщения в частной беседе

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Telegram получил несколько новых функций
Telegram получил несколько новых функций / Фото из открытых источников

Мессенджер Telegram позволил пользователям удалять всю личную переписку как у себя, так и у собеседников без срока давности. Также разработчики реализовали возможность скрывать свое имя и фото при определенных условиях.

Об очередном нововведении стало известно из блога разработчиков. В прошлой версии удалить можно было только собственные сообщения отправленные за последние 48 часов.

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Основатель Telegram Павел Дуров объяснил, что разработчики приняли во внимание озабоченность пользователей возможными злоупотреблениями новой функцией и сохранением своей переписки.

Не важно, кто и когда отправлял сообщение, вы можете полностью это контролировать. Вы даже можете стереть весь разговор для обеих сторон, если захотите,
– отметил Дуров в своем канале.

По его словам, компания тщательно обдумала эту возможность и пришла к выводу, что преимущество контроля пользователей над своими следами в цифровом пространстве важнее.

Telegram также получил еще одну интересную функцию приватности. Теперь пользователи могут скрывать свое имя и фотографию в случаях, когда их сообщения пересылают третьим лицам.

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Теги: Кибербезопасность Telegram Интернет Техно
Источник: 24 Канал
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