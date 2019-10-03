Tesla приобрела стартап DeepScale: что это означает

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Tesla приобрела стартап DeepScale
Tesla приобрела стартап DeepScale / Unsplash

Компания Tesla приобрела стартап DeepScale, который специализируется на разработке систем компьютерного зрения для транспортных средств. Это позволит вывести автопилот Tesla на новый уровень и превратить популярные модели электрокаров в роботакси.

Один из основателей DeepScale Форрест Иандола сообщил в Twitter о том, что присоединяется к команде Tesla Autopilot, передает Tech Crunch.

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Что известно о стартапе? DeepScale разработала способ эффективного использования нейросетей с недорогими сенсорами и процессорами, что улучшают "восприятие" автомобилей. Система с возможностями картирования и планирования маршрута позволяет интерпретировать и классифицировать данные, необходимые для автоматического вождения.

Сейчас разработанные компанией машины соответствуют второму уровню по классификации ассоциации SAE (Society of Automotive Engineers). Четвертый уровень допускает использование машины в качестве локального беспилотного такси без руля и педалей.

Для чего приобрели стартап? Ранее в этом году глава Tesla заявил, что создаст массовую сеть беспилотных такси до 2020 года. Вероятно, использование технологий DeepScale является частью плана.

Достижения Tesla в беспилотном управлении. По словам Илона Маска, теперь электромобили Tesla имеют все необходимое железо для полностью автономного вождения. Компания также продолжает оснащать электрокары новыми функциями. Например, технология Smart Summon позволяет владельцам вызывать свои Tesla с парковки в беспилотном режиме.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Авто Техно Новости Техно Электромобили Tesla Искусственный интеллект
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