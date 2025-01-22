Илон Маск – одна из самых узнаваемых и противоречивых фигур современного мира. Его путь от молодого предпринимателя до основателя и руководителя компаний, которые меняют технологические ландшафты, стал примером того, как инновации могут трансформировать целые отрасли и даже мировую экономику.

Известный своей амбицией колонизировать Марс, Маск также стоит за развитием таких проектов, как Tesla, SpaceX и Neuralink. Его имя связано с неординарными достижениями в космических полетах, электрических автомобилях и развитии искусственного интеллекта.

Но его жизнь – это не только история технологических инноваций, но и совокупность странных поступков и противоречивых утверждений. В частности, о войне России против Украины и будущем человечества. Последняя выходка Маска – жест, похожий на нацистский Sieg Heil, который он изобразил на инаугурации Дональда Трампа. За несколько лет предвыборной кампании Трампа Илон Маск стал его верным сторонником и получил должность в созданном Трампом министерстве.

24 Канал собрал основные факты из биографии Илона Маска.

Детство и юность Илона Маска

Родился Илон Маск в 1971 году в южно-африканском городе Претория. Его отец – Эррол Маск – был выдающимся инженером, а мать – Мэй Маск – уже с 15 лет начала карьеру модели. Кроме Илона, в семье было еще двое детей: Тоска и Кимбал.

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Детство Илона нельзя назвать счастливым. В школе его считали "ботаном", ведь он был замкнутым в себе и много внимания уделял чтению и изучению отдельных предметов, поэтому в школе над ним издевались. Однажды ему даже сломали нос.

Стоит отметить, что в школе Маск был далеко не отличником. В его классе были дети, которые учились значительно лучше, однако он еще с самого детства научился выделять важные для себя предметы и не забивать голову "ненужной" информацией.



Илон Маск со своим братом Кимбалом и сестрой Тоской / Архивное фото

После школы Илон поступил в местный университет, но не закончил его, ведь решил переехать в Канаду. Так как предки Маска были канадцами, ему удалось с легкостью получить визу и улететь в желанную страну, а деньги на перелет он заработал на акциях фармацевтической компании. Но еще одна мечта оставалась несбыточной – Маск хотел жить и работать в США.



Илон Маск в студенческие годы / Архивное фото

Первые шаги к успеху Илона Маска

В возрасте 10 лет Маск получил на день рождения свой первый компьютер Commodore VIC-20, на котором он и освоил основы программирования. В 12 лет уже заработал первый гонорар за создание игры Blastar, в которой игрок стрелял по инопланетянам из лазерного оружия.

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Первой компанией, которую основал Илон Маск в 1996 году, стала Zip2. Стоит отметить, что соучредителем стал его брат Кимбал. Zip2 занималась программным обеспечением для новостных компаний. Уже в 1999 году компанию Илона и Кимбала Масков выкупила Compaq за 308 миллионов долларов, Илон тогда получил 7% от общей суммы (около 22 миллионов долларов).



Илон Маск и его брат Кимбал / Архивное фото

В 1999 году Маск стал одним из основателей X.com. В 2000 году компании X.com и Confinity, одно из подразделений которой называлось PayPal, объединились. Обе компании занимались обеспечением персональных электронных денежных переводов с помощью электронной почты, и целью сделки было слияние обеих платежных систем, однако на самом деле этого не произошло. Маск активно выступал за преимущества X.com над PayPal, а это приводило к внутренним конфликтам в компании. Как результат, совет директоров принял решение об увольнении Маска из корпорации. В октябре 2002 года PayPal выкупила компания eBay за 1,5 миллиарда долларов. На момент продажи Маску принадлежали 11,7% акций компании, что позволило ему выручить 180 миллионов долларов.



Илон Маск / Архивное фото

Самые успешные проекты и приобретения Илона Маска: SpaceX, Tesla, X

SpaceX

В мае 2002 года Маск основал свою третью компанию – SpaceX. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.

В декабре 2008 года аэрокосмическое агентство NASA подписало с компанией контракт на сумму 1,6 миллиарда долларов на 12 запусков носителя Falcon 9 и космического корабля Dragon к МКС, в качестве замены кораблей Space Shuttle после прекращения программы их запуска в 2011 году.



Starship SpaceX на стартовой площадке / Фото SpaceX

По утверждению самого Илона, большое влияние на него оказал цикл научно-фантастических романов "Фундация" и взгляды Айзека Азимова на освоение космического пространства как развитие и сохранение человеческого бытия.

Астероид или супервулкан может уничтожить нас, а к тому же мы подвержены рискам, которые никогда и не снились динозаврам: искусственно созданный вирус, случайное появление микроскопической черной дыры в результате физического эксперимента, катастрофическое глобальное потепление или какая-нибудь еще неизвестная на сегодняшний день технология может прекратить наше существование. Рано или поздно наша жизнь должна выйти за пределы этого сине-зеленого шарика – или мы вымрем,

– заметил Илон Маск.

В одном из интервью Илон признался, что основание SpaceX и Tesla было для него огромным риском. Ведь в то время он вложил все свои деньги в эти компании – и они либо принесли бы ему огромный успех, либо оставили бы без цента в кармане. Тогда он даже не имел денег, чтобы арендовать себе жилье, поэтому ночевал у друзей на полу или на заводе, полностью погрузившись в работу.



Илон Маск на стартовом комплексе / Фото SpaceX

В январе 2016 на инвестиционном форуме в Гонконге Маск сообщил о том, что его компания надеется осуществить полет на Марс в 2020-2025 годах, однако этого до сих пор не произошло.

В мае 2020 года SpaceX стала первой частной компанией, которая отправила астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) с помощью корабля Crew Dragon в рамках миссии Demo-2.

Этот успех восстановил способность США осуществлять пилотируемые космические полеты с собственной территории, чего не было с 2011 года.

SpaceX активно работает над разработкой многоразового космического корабля Starship, предназначенного для миссий на Луну и Марс. В августе 2020 года прототип Starship совершил первый успешный полет на высоту 150 метров. Хотя некоторые тестовые полеты заканчивались неудачами, подход компании, направленный на быстрое испытание и совершенствование, способствует ускорению развития технологий.

Последний такой запуск прошел не слишком удачно – 16 января во время седьмого тестового запуска ракеты Starship от SpaceX произошел взрыв над океаном. Из-за этого пришлось менять маршруты рейсов гражданской авиации. Федеральное управление авиации США проводит расследование инцидента.

SpaceX продолжает разворачивать спутниковую сеть Starlink, целью которой является обеспечение глобального интернет-покрытия. По состоянию на 2025 год компания запустила тысячи спутников, предоставляя услуги интернет-связи во многих регионах мира.

В сентябре 2021 года SpaceX осуществила миссию Inspiration4 – первый полностью гражданский космический полет, который длился три дня. В 2024 году миссия Polaris Dawn, возглавляемая бизнесменом Джаредом Айзекманом, включала первый в мире частный выход в открытый космос.

SpaceX планирует продолжать разработку Starship для будущих миссий на Луну и Марс, а также расширять сеть Starlink.

Tesla

Параллельно со SpaceX Маск запустил еще один свой проект под названием Tesla Motors. Илон всегда пропагандировал идеи чистой окружающей среды и хранения электроэнергии, поэтому создание электромобилей было одним из ключевых шагов на пути к улучшению экологии и повышения безопасности на дорогах.

Однако в 2018 году компания начала переживать кризисные времена. К моделям электрокаров было много внимания, иногда даже слишком много. Общество начало критиковать автомобили, которые все чаще создавали аварийные ситуации на дорогах, однако никто не принимал во внимание невнимательность операторов, которые в то время сидели за рулем этих авто. Учитывая постоянную критику, акции компании начали стремительно падать, а инвесторы Tesla задумались об увольнении Маска с должности председателя совета директоров компании.



Илон Маск представляет модель электрокара Tesla Model X / Фото Tesla

В 2019 году компании удалось несколько улучшить свои дела. Производитель электрокаров представил новый кроссовер – Tesla Model Y. Сейчас новинки находятся на заводах, а их окончательный выход на рынок запланирован на лето 2020 года. Однако Илон Маск убежден, что компании удастся выпустить электрокары на несколько месяцев раньше.

Кроме того, 21 ноября 2019 года компания представила электрический пикап под названием Tesla Cybertruck. У автомобиля есть запас хода на 400-800 километров, пневмоподвеска, которая подстраивается под нагрузку. Есть опция герметичности и розетки в кузове на 110 и 220 вольт. Производство автомобилей было запланировано на конец 2021 года. Через пять дней после презентации Tesla получила 250 000 предварительных заказов.

Tesla Cybertruck / Фото Wikimedia

В 2022 году Tesla достигла рыночной капитализации в 650 миллиардов долларов, что было одной из целей компенсационного пакета Илона Маска, утвержденного в 2018 году. Однако впоследствии рыночная стоимость компании снизилась ниже этого уровня. Количество ежегодных поставок электромобилей выросло в семь раз с 2018 года, хотя в 2024 году ожидается первое снижение продаж из-за более медленного, чем ожидалось, роста спроса на электромобили.

В октябре 2024 года Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала расследование в отношении 2,4 миллиона автомобилей Tesla, оснащенных программным обеспечением Full Self-Driving (FSD), после сообщений о четырех авариях, одна из которых была смертельной. Расследование касается моделей, в частности Cybertruck, 2023-2024 годов. Tesla отмечает, что система FSD требует надзора водителя и не является полностью автономной.

В июле 2024 года в Сиэтле автомобиль Tesla Model S в режиме FSD сбил мотоциклиста, что привело к его гибели. Водитель автомобиля был арестован по обвинению в убийстве по неосторожности, поскольку он признался в использовании мобильного телефона во время инцидента. Это подчеркивает необходимость активного надзора водителя даже при использовании передовых систем помощи.

В январе 2025 года Tesla представила обновленную версию Model Y в Китае по цене 263 500 юаней ($35 900). Эта модель имеет обновленный дизайн, подогрев и вентиляцию сидений, сенсорный экран для пассажиров второго ряда и увеличенный запас хода до 719 километров на одном заряде. Поставки ожидаются в марте, после получения регуляторного одобрения. Этот шаг направлен на восстановление доли рынка, потерянной из-за конкуренции с местными производителями, такими как BYD и Xiaomi.

В августе 2024 года Илон Маск выразил поддержку Дональду Трампу, что вызвало вопросы относительно их различных взглядов на электромобили и государственные субсидии. Хотя Трамп обещал отменить мандаты на электромобили и уменьшить субсидии, которые значительно помогли Tesla, компания продолжает лоббировать политики, направленные на поддержку чистых технологий. Это свидетельствует о прагматичном подходе Tesla к получению государственной поддержки, несмотря на публичную критику субсидий со стороны Маска.

В январе 2025 года включение китайской компании CATL в список Китайских военных компаний (CMC) Министерства обороны США создало потенциальные проблемы для Tesla, поскольку CATL является основным поставщиком батарей для ее завода в Шанхае. Это может повлиять на операции Tesla в США и усложнить совместные проекты с CATL в Неваде и Шанхае. Аналитики считают, что Tesla сохранит партнерство с CATL из-за важности отношений с Китаем, но ситуация подчеркивает растущую напряженность между США и Китаем в технологической и экономической сферах.

The Boring Company (также To Be Continued, Tunnels R Us и American Tubes and Tunnels)

В конце 2016 года Илон Маск создал компанию, которая занимается строительством тоннелей. Впервые такую идею Маск высказал в Twitter, он пожаловался на пробки в Лос-Анджелесе и на ограничения нынешней двумерной транспортной сети, как на вдохновение для проекта.

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В феврале 2017 года компания начала копать "тестовую траншею" шириной 30 футов, длиной 50 и глубиной 15 футов на территории, где находятся офисы SpaceX в Лос-Анджелесе, поскольку для этого не нужны никакие разрешения. По словам Маска, цель компании – повысить скорость выкапывания сети туннелей настолько, чтобы это стало финансово выгодно.

С тех пор компания осуществила несколько значительных проектов и привлекла существенные инвестиции. В 2021 году The Boring Company завершила строительство системы подземной транспортировки под Las Vegas Convention Center в Лас-Вегасе, состоящий из трех станций и тоннелей общей длиной 1,7 мили. В июле 2022 года был открыт тоннель к Resorts World Las Vegas, а по состоянию на апрель 2024 года завершаются тоннели к курортам Encore и Westgate. Планируется расширение системы до 68 миль тоннелей в Лас-Вегасе.

В октябре 2021 года компания получила разрешение на строительство 52-остановочной системы тоннелей общей длиной 16 миль, что соединит различные части Лас-Вегаса, включая Стрип, аэропорт Гарри Рейд и стадион Аллегиант. В мае 2023 года было одобрено расширение до 69 станций и 65 миль туннелей. Ожидается, что после завершения Vegas Loop сможет перевозить более 90 000 пассажиров в час.

В апреле 2022 года The Boring Company привлекла 675 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии C, что довело капитализацию компании примерно до 5,675 миллиарда. Раунд возглавили Vy Capital и Sequoia Capital с участием Valor Equity Partners, Founders Fund, 8VC, Craft Ventures и DFJ Growth.

Обратная сторона истории компании: в феврале 2024 Управление по охране труда и здоровья (OSHA) выявило несколько нарушений безопасности в The Boring Company, в частности восемь серьезных нарушений и случаи химических ожогов у работников. Компания обжаловала это решение. В апреле 2024 года компания была включена в список "Грязной дюжины" – худших нарушителей безопасности на рабочих местах в США по версии Национального совета по охране труда и здоровья.

X (бывший Twitter)

В апреле 2022 года Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, приобрел 9,2% акций Twitter, став крупнейшим акционером компании. 25 апреля 2022 года совет директоров Twitter согласился на его предложение о полном выкупе компании за 44 миллиарда долларов. После завершения оформления сделки в октябре 2022 года Маск возглавил компанию.

В марте 2023 года Маск оценил стоимость компании в 20 миллиардов долларов, что более чем на 50% меньше первоначальной суммы приобретения. В октябре 2023 года эта оценка снизилась до 19 миллиардов.

В июле 2023 года Маск переименовал Twitter на X в рамках своего плана превращения компании в "приложение для всего".

В октябре 2023 года компания X, принадлежащая Илону Маску, представила новый чат-бот с искусственным интеллектом под названием Grok. Этот чат-бот интегрирован в платформу X и позиционируется как альтернатива другим генеративным AI-чат-ботам, таким как ChatGPT от OpenAI.

Grok разработан для предоставления пользователям интерактивного и информативного опыта общения, используя передовые технологии искусственного интеллекта. Он способен отвечать на вопросы, предоставлять рекомендации и выполнять различные задачи, связанные с обработкой информации. Сейчас сервис доступен всем пользователям X.

Личная жизнь и драма Илона Маска

Илон был дважды женат и у него есть 6 сыновей. Однако в личной жизни известного предпринимателя не обошлось без драмы.

Со своей первой женой – Жюстин – Илон познакомился в университете в Канаде. Как рассказывала сама Жюстин, она не обращала внимания на парня, однако он был очень настойчивым и в конечном итоге она сдалась. Жюстин и Илон поженились в 2000 году.



Илон Маск со своей первой женой Жюстин / Фото из соцсетей

Проблемы в семье начались с самого начала, поскольку Жюстин придерживалась идеи равных партнерских отношений в браке, но с Илоном это оказалось невозможно.

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В 2002 году у Жюстин и Илона родился долгожданный первенец – мальчик, по имени Невада Александр. Когда сыну Илона и Жюстин было всего 10 недель, он умер от СВДС (синдром внезапной детской смерти).



Илон Маск со своими сыновьями: Каем, Ксавье, Саксоном, Гриффином и Дамианом / Фото из соцсетей

Оба родителя сильно переживали смерть сына, Илон замкнулся в себе и отказывался обсуждать событие. Лишь через 2 месяца со дня гибели сына Жюстин отправилась в клинику ЭКО в надежде как можно скорее забеременеть, что ей и удалось. В течение ближайших пяти лет она родила двойню, а затем тройню.

В сентябре 2008 года Илон и Жюстин объявили о разрыве отношений, поскольку Маск стал встречаться с британской актрисой Талулой Райли, на которой женился в 2010 году. Но уже через два года Маск и Райли развелись, однако поженились снова в 2013 году. В марте 2016 года они подали заявление на развод, который состоялся в октябре того же года.

В 2017 году встречался с актрисой Эмбер Херд. Кроме того, что Маск постоянно появлялся с ней на светских мероприятиях, их часто замечали в компании детей Илона на повседневных прогулках.



Эмбер Херд и Илон Маск на отдыхе / Фото из соцсетей

В 2018 году на Met Gala Маск появился на публике с канадской певицей Граймс, что стало причиной слухов о романе Маска с певицей. Однако Илон не подтвердил слухов, он лишь отметил, что имеет теплые дружеские отношения с Граймс.



Илон Маск и Граймс / Фото из соцсетей

В январе 2020 года мировые СМИ узнали о беременности Граймс. Тогда еще будущая мамочка решила не скрывать, что ждет ребенка именно от Илона Маска. 5 мая стало известно, что Граймс родила первенца.

О пополнении объявил сам Илон Маск. На странице в твиттере он признался, что роды Граймс состоялись 4 мая.

Илон Маск с новорожденным сыном / Twitter / @elonmusk

Маск решил не держать в секрете пол ребенка. Основатель SpaceX уточнил, что стал отцом мальчика. В заметке он написал и загадочное имя ребенка "X Æ A-12 Маск", что восприняли как шутку.

Каким бы успешным и счастливым не казался Маск на первый взгляд, его жизнь полна драм. В частности, в июне 2022 года его дочь Ксавье Александра Маск официально сменила пол и разорвала связи с отцом, подав соответствующее заявление в суд. А в сентябре 2021-го Маск объявил о разводе с Граймс после трех лет вместе.

Уже в декабре 2021 года журнал Time назвал Илона Маска "Человеком года", отметив его достижения в сфере технологий и бизнеса. А в июле 2022 года появились сообщения о возможном романе Маска с Николь Шанахан, женой соучредителя Google Сергея Брина. Маск категорически опроверг эти слухи, назвав их безосновательными.

Мэй Маск в Киеве / Фото Kyiv Post

Интересно! В ноябре 2021 года мать Илона Маска, Мэй Маск, посетила Киев, где презентовала свою книгу и примерила украинскую одежду.

Маск, политика и что говорил об Украине

В 2024 году Илон Маск стал важной фигурой в политике США и Европы, укрепив свое влияние через поддержку Дональда Трампа, который вернулся на пост президента США. Маск смог наладить прямой контакт с администрацией Трампа, что дало ему возможность влиять на регуляторные органы, важные для его бизнесов, таких как Tesla, SpaceX и Starlink.

Один из крупнейших рычагов влияния Маска на международном уровне – это его спутниковая сеть Starlink, которая стала критически важной для коммуникаций многих стран, включая Украину. В частности, Starlink обеспечивает интернет-подключение в регионах, где традиционная инфраструктура разрушена или недоступна. Однако его контроль над этой технологией вызвал споры из-за возможности использования Starlink как инструмента политического давления.

Что Маск говорил об Украине Миллиардер имеет собственный взгляд на российскую агрессию против Украины. И не всегда в нем Украина является однозначной жертвой. Вот несколько из его нарративов:

• "Было трагической потерей жизни для Украины атаковать большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и сильную артиллерию, без преимущества в воздухе";

• "Нет никакого шанса, что Россия заберет всю Украину, поскольку местное сопротивление будет чрезвычайно сильным на Западе, но Россия точно получит больше земли, чем она имеет сегодня";

• "Чем дольше продлится война, тем больше территории будет завоевывать Россия, пока не дойдет до Днепра";

• "Если война продлится достаточно долго, то упадет и Одесса";

• "Донбасс и Крым должны стать частью России".



В Европе Маск оказался в центре скандалов из-за поддержки ультраправой немецкой партии AfD (Альтернатива для Германии). Эта партия известна своей антимиграционной риторикой и евроскептицизмом. Маск публично поддержал их идеи в социальных сетях, что вызвало негативную реакцию в политических и общественных кругах. Его влияние на европейскую политику продолжает расти, хотя это сопровождается критикой и беспокойством из-за его позиции.

В США Маск выражал поддержку жесткой иммиграционной политике, что совпало с курсом Трампа. Он публично критиковал современные подходы к иммиграции, утверждая, что они могут навредить экономике США и социальной стабильности. Это также вызвало раскол у его сторонников, среди которых много людей с либеральными взглядами.

В ноябре 2024 года избранный президент США Дональд Трамп объявил о создании нового министерства правительственной эффективности (Department of Government Efficiency, DOGE), которое возглавят Илон Маск и Вивек Рамасвами.

Целью этого ведомства является сокращение правительственных расходов и борьба с бюрократией. Маск заявил о планах уменьшить федеральный бюджет на 2 триллиона долларов, обеспечивая прозрачность действий министерства через публикацию информации в Интернете. Рамасвами, известный своими критическими высказываниями в отношении Украины, поддерживает массовые сокращения на федеральном уровне. Назначение этих лиц вызывает беспокойство относительно возможного влияния на поддержку Украины со стороны США. Однако в январе стало известно, что Рамасвами не пойдет в DOGE, поскольку будет баллотироваться на пост губернатора Огайо.

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Маск продолжает использовать свои финансовые ресурсы для расширения влияния. В частности, его социальная платформа X (бывший Twitter) стала площадкой для продвижения идей, которые он поддерживает. Это позволяет ему формировать общественное мнение как в США, так и в Европе, влияя на избирателей и политические решения.

Важно! В январе 2025 года ситуация вокруг TikTok в США обострилась из-за указа о его запрете – владелец, китайская компания ByteDance, должна его продать, иначе приложение не разблокируют. В ответ на это китайская компания ByteDance, владелец TikTok, рассматривает возможность продажи американского подразделения.



Среди потенциальных покупателей упоминается Илон Маск, который может приобрести TikTok через свою компанию X.com. ByteDance перед инаугурацией Трампа заблокировала приложение в США на несколько дней и начала восстановление доступа с 20 января.

Жест Маска на выступлении на инаугурации Трампа / Скриншот с X

В частности, на инаугурации президента США в Вашингтоне Маск выступил с речью, которую начал чем-то похожим на нацистское приветствие "Sieg Heil".

"Это была не обычная победа. Это была развилка на пути человеческой цивилизации. Именно благодаря вам будущее цивилизации обеспечено. У нас будут безопасные города, границы и умная экономика. Вы знаете, есть выборы, которые приходят и уходят. Некоторые выборы важны, некоторые – нет. Но эти, эти выборы действительно имели значение. И я просто хочу поблагодарить вас за то, что они состоялись. Спасибо вам", – заявил Маск.