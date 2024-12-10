Обновленная оболочка Samsung One UI 7 обещает стать прорывом в сфере персонализации и интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в повседневные задачи пользователей, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз компании.

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Благодаря инновационным функциям, усовершенствованным инструментам для работы с текстом и обновленному дизайну, One UI 7 стремится обеспечить еще более интуитивный и удобный опыт для пользователей смартфонов Galaxy.

Автоматические транскрипции разговоров

Одна из ключевых новинок One UI 7 – автоматическое создание текстовых транскрипций телефонных разговоров. Пользователи смогут активировать запись звонков, а система автоматически превратит аудио в текст, доступный для просмотра позже.

Транскрипции будут поддерживать до 20 языков, что позволит удобно хранить важную информацию из разговоров и избегать необходимости вручную записывать заметки во время многозадачности.

Мощные инструменты для работы с текстом

One UI 7 делает значительный акцент на повышении производительности пользователей благодаря интеллектуальным инструментам для работы с текстом. Интеграция ИИ позволяет автоматизировать редактирование и создание текстов без необходимости переключаться между приложениями. Пользователи смогут выделять текст для:

Автоматического резюмирования текста;

Проверки орфографии и грамматики;

Автоматического форматирования заметок в маркированные списки.

Эти функции призваны помочь пользователям сэкономить время на рутинных задачах и обеспечат более эффективную работу со смартфоном.

Обновленный дизайн: упрощение и персонализация

Samsung сделал акцент на простоте и эстетике нового дизайна One UI 7. Главный экран, виджеты и экран блокировки получили обновленный вид, где каждая деталь можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя. Визуальный интерфейс стал еще более чистым, а управление элементами интуитивным.

Это позволит пользователям адаптировать свой смартфон к индивидуальным потребностям, минимизируя визуальный шум и улучшая взаимодействие с устройством.

Проще управление камерой и профессиональные возможности

Обновленная камера в One UI 7 упрощает доступ к продвинутым функциям съемки. Интерфейс управления камерой был переработан, чтобы обеспечить интуитивный доступ к основным инструментам. Кнопки и режимы съемки стали более заметными, что позволяет быстрее переключаться между функциями и снимать фото или видео без лишних трудностей.

Для пользователей, которые снимают в Pro и Pro Video режимах, Samsung упростил доступ к ручным настройкам, таких как выдержка, фокус и баланс белого. Кроме того, появился новый элемент управления зумом для видеосъемки, который позволяет плавно изменять масштаб и создавать эффектные кинематографические переходы.

Улучшенные функции безопасности пользователя

Knox Matrix: Многоуровневая защита на разных устройствах

Краеугольным камнем функций безопасности One UI 7 является Knox Matrix – многоуровневая система защиты, позволяющая осуществлять интеллектуальный мониторинг угроз между подключенными устройствами Samsung, такими как смартфоны, смарт-телевизоры и бытовая техника.

Knox Matrix использует Trust Chain, безопасный частный блокчейн, который связывает и контролирует подключенные устройства. В то же время новая информационная панель Knox Matrix предоставляет пользователям быстрый обзор состояния безопасности подключенных устройств. Если все устройства безопасны и актуальны, система отображает "зеленый" статус. Если обнаружена угроза – появляется предупреждение и система предлагает шаги для решения проблемы.



Интерфейс Knox Matrix / Фото Samsung

One UI 7 также внедряет более плавный метод усиленной защиты данных. Если пользователь теряет доступ к доверенному устройству, он может перенести частные данные на новое устройство, проверив учетные данные экрана блокировки (PIN-код, графический ключ или пароль) предыдущего устройства.

Кроме того, функция функция Credential Sync от Knox Matrix вводит поддержку паролей – метода цифровой аутентификации, который позволяет пользователям входить в свои учетные записи Samsung или подключенные устройства с помощью биометрической аутентификации, например, сканирования отпечатков пальцев.

Это упростит и дополнительно защитит процесс входа в смарт-телевизоры, холодильников Family Hub и других устройств, подключенных к Samsung.

Больше контроля над сетевыми подключениями

Функцию Maximum Restrictions от Samsung была усовершенствована путем усиления контроля конфиденциальности и безопасности. Теперь пользователи имеют больше возможностей для защиты своих устройств от сетевых угроз.

Одним из основных дополнений является возможность блокировки услуги 2G, что предотвращает перехват данных в старых, менее защищенных сетях. Пользователи также могут заблокировать автоматическое повторное подключение к сетям Wi-Fi, которые могут представлять угрозу безопасности, что дает им больше контроля над тем, к каким сетям подключается их устройство. При необходимости пользователи все равно смогут подключаться к этим сетям вручную.

Эти обновления основываются на существующих средствах защиты, которые можно найти в Samsung Messages и Samsung Gallery. Например, пользователи могут удалять данные о местоположении из совместных фотографий, блокировать автоматическую загрузку вложений и предотвращать предварительный просмотр совместных альбомов и гиперссылок в приложениях обмена сообщениями.

Новые гибкие параметры безопасности

One UI 7 также получила более широкий спектр настроек безопасности, что позволяет пользователям лучше адаптировать защиту к своим конкретным потребностям. Среди этих функций – возможность блокировать USB-соединение, когда устройство заблокировано, что ограничивает доступ к устройству через USB-порт делая его доступным только для зарядки.

Чтобы еще больше защитить пользователей от потенциально вредоносных программ, Samsung ввела систему Безопасная инсталляция. Эта система работает вместе с функцией автоматической блокировки Samsung и предупреждает пользователей о попытках загрузить программы из несанкционированных источников.

Еще большая защита от краж

Samsung также улучшила защиту от краж, введя новые эксклюзивные функции для устройств Galaxy. Обновление One UI 7 базируется на существующих инструментах предотвращения краж, таких как блокировка при обнаружении кражи, блокировка автономного устройства и удаленная блокировка, которые уже являются частью системы Android.

Ключевым дополнением является Проверка личности – опциональная функция, которая обеспечивает дополнительный уровень защиты, если PIN-код устройства скомпрометирован. В случае обнаружения подозрительной активности система защиты Samsung активируется автоматически.

Биометрическая аутентификация также понадобится для изменения определенных настроек безопасности, когда устройство находится в незнакомом месте. Кроме того, дополнительная защита устанавливает часовую задержку перед изменением настроек безопасности. Эта задержка предназначена для того, чтобы предотвратить быстрое изменение настроек безопасности неавторизованными пользователями в случае кражи устройства.

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Когда обновление станет доступным

Бета-версия One UI 7 пока открыта для пользователей Galaxy S24 в отдельных регионах, включая Германию, Индию, Корею, Польшу, Великобританию и США. Samsung объявила, что официальный релиз начнется с устройств серии Galaxy S в первом квартале 2025 года, а затем постепенно распространится на другие модели Galaxy.

Какие смартфоны Samsung получат One UI 7 beta

One UI 7 beta доступна на некоторых смартфонах Galaxy:

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S24 Ultra

Ожидается, что в ближайшее время доступ к бета-версии получат складные смартфоны Samsung, Galaxy Fold 6 и Flip 6.

Как установить бета-версию Samsung One UI 7

Чтобы установить бета-версию One UI 7 на устройство Galaxy, пользователям нужно выполнить следующие шаги: