Обновленная оболочка Samsung One UI 7 обещает стать прорывом в сфере персонализации и интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в повседневные задачи пользователей, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз компании.
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Благодаря инновационным функциям, усовершенствованным инструментам для работы с текстом и обновленному дизайну, One UI 7 стремится обеспечить еще более интуитивный и удобный опыт для пользователей смартфонов Galaxy.
Автоматические транскрипции разговоров
Одна из ключевых новинок One UI 7 – автоматическое создание текстовых транскрипций телефонных разговоров. Пользователи смогут активировать запись звонков, а система автоматически превратит аудио в текст, доступный для просмотра позже.
Транскрипции будут поддерживать до 20 языков, что позволит удобно хранить важную информацию из разговоров и избегать необходимости вручную записывать заметки во время многозадачности.
Мощные инструменты для работы с текстом
One UI 7 делает значительный акцент на повышении производительности пользователей благодаря интеллектуальным инструментам для работы с текстом. Интеграция ИИ позволяет автоматизировать редактирование и создание текстов без необходимости переключаться между приложениями. Пользователи смогут выделять текст для:
- Автоматического резюмирования текста;
- Проверки орфографии и грамматики;
- Автоматического форматирования заметок в маркированные списки.
Эти функции призваны помочь пользователям сэкономить время на рутинных задачах и обеспечат более эффективную работу со смартфоном.
Обновленный дизайн: упрощение и персонализация
Samsung сделал акцент на простоте и эстетике нового дизайна One UI 7. Главный экран, виджеты и экран блокировки получили обновленный вид, где каждая деталь можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя. Визуальный интерфейс стал еще более чистым, а управление элементами интуитивным.
Это позволит пользователям адаптировать свой смартфон к индивидуальным потребностям, минимизируя визуальный шум и улучшая взаимодействие с устройством.
Проще управление камерой и профессиональные возможности
Обновленная камера в One UI 7 упрощает доступ к продвинутым функциям съемки. Интерфейс управления камерой был переработан, чтобы обеспечить интуитивный доступ к основным инструментам. Кнопки и режимы съемки стали более заметными, что позволяет быстрее переключаться между функциями и снимать фото или видео без лишних трудностей.
Для пользователей, которые снимают в Pro и Pro Video режимах, Samsung упростил доступ к ручным настройкам, таких как выдержка, фокус и баланс белого. Кроме того, появился новый элемент управления зумом для видеосъемки, который позволяет плавно изменять масштаб и создавать эффектные кинематографические переходы.
Улучшенные функции безопасности пользователя
- Knox Matrix: Многоуровневая защита на разных устройствах
Краеугольным камнем функций безопасности One UI 7 является Knox Matrix – многоуровневая система защиты, позволяющая осуществлять интеллектуальный мониторинг угроз между подключенными устройствами Samsung, такими как смартфоны, смарт-телевизоры и бытовая техника.
Knox Matrix использует Trust Chain, безопасный частный блокчейн, который связывает и контролирует подключенные устройства. В то же время новая информационная панель Knox Matrix предоставляет пользователям быстрый обзор состояния безопасности подключенных устройств. Если все устройства безопасны и актуальны, система отображает "зеленый" статус. Если обнаружена угроза – появляется предупреждение и система предлагает шаги для решения проблемы.
Интерфейс Knox Matrix / Фото Samsung
One UI 7 также внедряет более плавный метод усиленной защиты данных. Если пользователь теряет доступ к доверенному устройству, он может перенести частные данные на новое устройство, проверив учетные данные экрана блокировки (PIN-код, графический ключ или пароль) предыдущего устройства.
Кроме того, функция функция Credential Sync от Knox Matrix вводит поддержку паролей – метода цифровой аутентификации, который позволяет пользователям входить в свои учетные записи Samsung или подключенные устройства с помощью биометрической аутентификации, например, сканирования отпечатков пальцев.
Это упростит и дополнительно защитит процесс входа в смарт-телевизоры, холодильников Family Hub и других устройств, подключенных к Samsung.
- Больше контроля над сетевыми подключениями
Функцию Maximum Restrictions от Samsung была усовершенствована путем усиления контроля конфиденциальности и безопасности. Теперь пользователи имеют больше возможностей для защиты своих устройств от сетевых угроз.
Одним из основных дополнений является возможность блокировки услуги 2G, что предотвращает перехват данных в старых, менее защищенных сетях. Пользователи также могут заблокировать автоматическое повторное подключение к сетям Wi-Fi, которые могут представлять угрозу безопасности, что дает им больше контроля над тем, к каким сетям подключается их устройство. При необходимости пользователи все равно смогут подключаться к этим сетям вручную.
Эти обновления основываются на существующих средствах защиты, которые можно найти в Samsung Messages и Samsung Gallery. Например, пользователи могут удалять данные о местоположении из совместных фотографий, блокировать автоматическую загрузку вложений и предотвращать предварительный просмотр совместных альбомов и гиперссылок в приложениях обмена сообщениями.
- Новые гибкие параметры безопасности
One UI 7 также получила более широкий спектр настроек безопасности, что позволяет пользователям лучше адаптировать защиту к своим конкретным потребностям. Среди этих функций – возможность блокировать USB-соединение, когда устройство заблокировано, что ограничивает доступ к устройству через USB-порт делая его доступным только для зарядки.
Чтобы еще больше защитить пользователей от потенциально вредоносных программ, Samsung ввела систему Безопасная инсталляция. Эта система работает вместе с функцией автоматической блокировки Samsung и предупреждает пользователей о попытках загрузить программы из несанкционированных источников.
- Еще большая защита от краж
Samsung также улучшила защиту от краж, введя новые эксклюзивные функции для устройств Galaxy. Обновление One UI 7 базируется на существующих инструментах предотвращения краж, таких как блокировка при обнаружении кражи, блокировка автономного устройства и удаленная блокировка, которые уже являются частью системы Android.
Ключевым дополнением является Проверка личности – опциональная функция, которая обеспечивает дополнительный уровень защиты, если PIN-код устройства скомпрометирован. В случае обнаружения подозрительной активности система защиты Samsung активируется автоматически.
Биометрическая аутентификация также понадобится для изменения определенных настроек безопасности, когда устройство находится в незнакомом месте. Кроме того, дополнительная защита устанавливает часовую задержку перед изменением настроек безопасности. Эта задержка предназначена для того, чтобы предотвратить быстрое изменение настроек безопасности неавторизованными пользователями в случае кражи устройства.
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Когда обновление станет доступным
Бета-версия One UI 7 пока открыта для пользователей Galaxy S24 в отдельных регионах, включая Германию, Индию, Корею, Польшу, Великобританию и США. Samsung объявила, что официальный релиз начнется с устройств серии Galaxy S в первом квартале 2025 года, а затем постепенно распространится на другие модели Galaxy.
Какие смартфоны Samsung получат One UI 7 beta
One UI 7 beta доступна на некоторых смартфонах Galaxy:
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24 Plus
- Samsung Galaxy S24 Ultra
Ожидается, что в ближайшее время доступ к бета-версии получат складные смартфоны Samsung, Galaxy Fold 6 и Flip 6.
Как установить бета-версию Samsung One UI 7
Чтобы установить бета-версию One UI 7 на устройство Galaxy, пользователям нужно выполнить следующие шаги:
- Войдите с помощью учетной записи Samsung.
- Откройте приложение Samsung Members.
- Коснитесь иконки "Оповещения".
- Выберите "Регистрация в бета-версии One UI 7".
- Коснитесь изображения "Присоединиться сейчас".
- Согласитесь с условиями, выбрав "Зарегистрироваться", а затем "Согласен".
- После регистрации перейдите в "Настройки" – "Обновление программного обеспечения" – "Скачать и установить".
- Перезагрузите устройство, если это не произошло автоматически.