Оновлена оболонка Samsung One UI 7 обіцяє стати проривом у сфері персоналізації та інтеграції штучного інтелекту (ШІ) у повсякденні завдання користувачів, повідомляє 24 Канал з посиланням на прес-реліз компанії.

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Завдяки інноваційним функціям, вдосконаленим інструментам для роботи з текстом та оновленому дизайну, One UI 7 прагне забезпечити ще більш інтуїтивний та зручний досвід для користувачів смартфонів Galaxy.

Автоматичні транскрипції розмов

Одна з ключових новинок One UI 7 – автоматичне створення текстових транскрипцій телефонних розмов. Користувачі зможуть активувати запис дзвінків, а система автоматично перетворить аудіо на текст, доступний для перегляду пізніше.

Транскрипції підтримуватимуть до 20 мов, що дозволить зручно зберігати важливу інформацію з розмов та уникати потреби вручну записувати нотатки під час багатозадачності.

Потужні інструменти для роботи з текстом

One UI 7 робить значний акцент на підвищенні продуктивності користувачів завдяки інтелектуальним інструментам для роботи з текстом. Інтеграція ШІ дозволяє автоматизувати редагування та створення текстів без необхідності перемикатися між додатками. Користувачі зможуть виділяти текст для:

Автоматичного резюмування тексту;

Перевірки орфографії та граматики;

Автоматичного форматування нотаток у марковані списки.

Ці функції покликані допомогти користувачам зекономити час на рутинних завданнях та забезпечать більш ефективну роботу зі смартфоном.

Оновлений дизайн: спрощення та персоналізація

Samsung зробив акцент на простоті та естетиці нового дизайну One UI 7. Головний екран, віджети та екран блокування отримали оновлений вигляд, де кожна деталь можна налаштувати відповідно до вподобань користувача. Візуальний інтерфейс став ще більш чистим, а керування елементами інтуїтивним.

Це надасть змогу користувачам адаптувати свій смартфон до індивідуальних потреб, мінімізуючи візуальний шум та покращуючи взаємодію з пристроєм.

Простіше керування камерою та професійні можливості

Оновлена камера у One UI 7 спрощує доступ до просунутих функцій зйомки. Інтерфейс управління камерою був перероблений, щоб забезпечити інтуїтивний доступ до основних інструментів. Кнопки та режими зйомки стали більш помітними, що дозволяє швидше перемикатися між функціями та знімати фото чи відео без зайвих труднощів.

Для користувачів, які знімають у Pro та Pro Video режимах, Samsung спростив доступ до ручних налаштувань, таких як витримка, фокус та баланс білого. Крім того, з’явився новий елемент керування зумом для відеозйомки, який дозволяє плавно змінювати масштаб і створювати ефектні кінематографічні переходи.

Покращені функції безпеки користувача

Knox Matrix: Багаторівневий захист на різних пристроях

Наріжним каменем безпекових функцій One UI 7 є Knox Matrix – багаторівнева система захисту, що дозволяє здійснювати інтелектуальний моніторинг загроз між підключеними пристроями Samsung, такими як смартфони, смарт-телевізори та побутова техніка.

Knox Matrix використовує Trust Chain, безпечний приватний блокчейн, який пов'язує та контролює підключені пристрої. Водночас нова інформаційна панель Knox Matrix надає користувачам швидкий огляд стану безпеки підключених пристроїв. Якщо всі пристрої безпечні та актуальні, система відображає "зелений" статус. Якщо виявлено загрозу – з'являється попередження і система пропонує кроки для вирішення проблеми.



Інтерфейс Knox Matrix / Фото Samsung

One UI 7 також впроваджує більш плавний метод посиленого захисту даних. Якщо користувач втрачає доступ до довіреного пристрою, він може перенести приватні дані на новий пристрій, перевіривши облікові дані екрану блокування (PIN-код, графічний ключ або пароль) попереднього пристрою.

Крім того, функція Credential Sync від Knox Matrix запроваджує підтримку паролів – методу цифрової автентифікації, який дозволяє користувачам входити у свої облікові записи Samsung або підключені пристрої за допомогою біометричної автентифікації, наприклад, сканування відбитків пальців.

Це спростить і додатково захистить процес входу до смарт-телевізорів, холодильників Family Hub та інших пристроїв, підключених до Samsung.

Більше контролю над мережевими підключеннями

Функцію Maximum Restrictions від Samsung було вдосконалено шляхом посилення контролю конфіденційності та безпеки. Тепер користувачі мають більше можливостей для захисту своїх пристроїв від мережевих загроз.

Одним з основних доповнень є можливість блокування послуги 2G, що запобігає перехопленню даних у старих, менш захищених мережах. Користувачі також можуть заблокувати автоматичне повторне підключення до мереж Wi-Fi, які можуть становити загрозу безпеці, що дає їм більше контролю над тим, до яких мереж підключається їхній пристрій. При необхідності користувачі все одно зможуть підключатися до цих мереж вручну.

Ці оновлення ґрунтуються на існуючих засобах захисту, які можна знайти в Samsung Messages і Samsung Gallery. Наприклад, користувачі можуть видаляти дані про місцезнаходження зі спільних фотографій, блокувати автоматичне завантаження вкладень і запобігати попередньому перегляду спільних альбомів і гіперпосилань у програмах обміну повідомленнями.

Нові гнучкі параметри безпеки

One UI 7 також отримала ширший спектр налаштувань безпеки, що дозволяє користувачам краще адаптувати захист до своїх конкретних потреб. Серед цих функцій – можливість блокувати USB-з'єднання, коли пристрій заблоковано, що обмежує доступ до пристрою через USB-порт роблячи його доступним лише для заряджання.

Щоб ще більше захистити користувачів від потенційно шкідливих програм, Samsung запровадила систему Безпечна інсталяція. Ця система працює разом з функцією автоматичного блокування Samsung та попереджає користувачів про спроби завантажити програми з несанкціонованих джерел.

Ще більший захист від крадіжок

Samsung також покращила захист від крадіжок, запровадивши нові ексклюзивні функції для пристроїв Galaxy. Оновлення One UI 7 базується на існуючих інструментах запобігання крадіжкам, таких як блокування при виявленні крадіжки, блокування автономного пристрою та віддалене блокування, які вже є частиною системи Android.

Ключовим доповненням є Перевірка особи – опціональна функція, яка забезпечує додатковий рівень захисту, якщо PIN-код пристрою скомпрометований. У разі виявлення підозрілої активності система захисту Samsung активується автоматично.

Біометрична автентифікація також знадобиться для зміни певних налаштувань безпеки, коли пристрій перебуває в незнайомому місці. Крім того, додатковий захист встановлює годинну затримку перед зміною налаштувань безпеки. Ця затримка призначена для того, щоб запобігти швидкій зміні налаштувань безпеки неавторизованими користувачами в разі крадіжки пристрою.

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Коли оновлення стане доступним

Бета-версія One UI 7 наразі відкрита для користувачів Galaxy S24 в окремих регіонах, включаючи Німеччину, Індію, Корею, Польщу, Великобританію та США. Samsung оголосила, що офіційний реліз почнеться з пристроїв серії Galaxy S у першому кварталі 2025 року, а потім поступово пошириться на інші моделі Galaxy.

Які смартфони Samsung отримають One UI 7 beta

One UI 7 beta доступна на деяких смартфонах Galaxy:

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S24 Ultra

Очікується, що найближчим часом доступ до бета-версії отримають складні смартфони Samsung, Galaxy Fold 6 і Flip 6.

Як встановити бета-версію Samsung One UI 7

Щоб встановити бета-версію One UI 7 на пристрій Galaxy, користувачам потрібно виконати такі кроки: