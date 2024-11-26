Пристрій, який чудово підійде для роботи та розваг, і який можна використовувати окремо від комп’ютера. Сучасні технології дають нам саме такі можливості, зробивши монітори справді розумними та незалежними, зауважує 24 Канал.

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Яким має бути монітор для розваг

Сьогодні нас оточує гібридна робота, стрімінг контенту та прилади розумного дому – усе це вже давно є частиною нашого повсякденного життя.

Отже, сучасний монітор повинен бути універсальним і багатофункціональним, забезпечувати високу якість зображення та підтримувати технології, які підвищують комфорт використання. Ось перелік функцій та можливостей, які повинен мати ультимативний екран у будинку:

Висока роздільна здатність та яскравість. Роздільна здатність 4K вже давно є стандартом, який забезпечує максимальну деталізацію та дозволяє насолоджуватися зображенням. Це виводить як роботу, так і розваги на новий рівень. А підтримка HDR і точність передачі кольору важливі для глибшого занурення.

Швидкий час відгуку та висока частота оновлення. Для геймерів та професіоналів, що працюють з анімацією або відео, важлива частота оновлення на рівні 120 – 240 Гц та швидкий час відгуку, які гарантують плавну роботу і відсутність затримок.

Адаптивні технології та AI-функції. Штучний інтелект тепер дозволяє моніторам адаптувати яскравість, контрастність та навіть звук залежно від умов освітлення або фону в приміщенні. Такі монітори мають функції, які дозволяють автоматично підлаштовувати звук для кращої чіткості, навіть якщо в приміщенні з'являється шум.

Підключення до хмарних сервісів та функції "розумного" дому. Сучасний монітор має бути не тільки екраном для роботи, але й багатофункціональним центром для розваг і відпочинку. Доступ до офісних додатків через хмару, перегляд контенту зі стрімінгових платформ без додаткових пристроїв, підтримка голосового керування і контроль іншими пристроями роблять користувацький досвід неповторним.

Універсальність і можливість підключення без зайвих кабелів. Універсальні роз'єми типу USB-C із зарядкою, бездротове підключення до смартфонів та планшетів, а також можливість віддаленого доступу до інших пристроїв полегшують життя та знижують кількість необхідної техніки. Монітор, що відповідає цим характеристикам, стає багатозадачним центром, який можна легко підлаштувати під власний ритм життя.

Що таке "смарт" і якими є переваги таких моніторів

Вже зрозуміло, що сучасні екрани мають мати не лише високу роздільну здатність чи частоту оновлення. Вони також активно використовують технології штучного інтелекту (AI), оскільки саме вони здатні підлаштувати екран під потреби користувача і навіть оточення.

Різноманітні технології, функції та сервіси на основі технології штучного інтелекту сьогодні оточують нас практично скрізь, але межа їхньої функціональності дуже розмита. Монітори з ШІ відкривають новий рівень можливостей, змінюючи наше уявлення про їх користь.

Ми звикли до певних функцій монітора для роботи чи ігор. Окрім технічних переваг такі пристрої повинні мати кілька спеціальних пресетів та опцію тонкого налаштування. Але якщо монітор сам стежитиме за оточенням, освітленням і навіть звуками, а використовуючи усю цю інформацію зможе адаптувати налаштування зображення та аудіо індивідуально під кожного користувача?

Звучить як магія, але сьогодні – це реальність, яка дозволяє зробити девайс справді розумним і унікально комфортним.

Як вибрати монітор для дому та роботи

Ми визначилися з важливими технічними характеристиками та бажаними розумними функціями, але що нам скажуть виробники сучасних моніторів? Чи зможуть вони запропонувати пристрій, який задовольнить найвибагливішого ентузіаста? Щось, що забезпечить нам технологічну довершеність доповнену універсальністю технологій на базі штучного інтелекту.

Смартмонітор нової лінійки від Samsung під назвою Smart Monitor M80D має все вищеперераховане і навіть більше. Цей пристрій здивує кожного, адже вміє виконувати різноманітні завдання без підключення до комп'ютера.



Smart Monitor M80D / Фото Samsung

Погляньмо, на що ж здатен Smart Monitor M80:

доступ до офісних додатків у хмарі (наприклад, Microsoft Office 365 чи Google Workspace), що дозволяє працювати з документами, презентаціями та таблицями напряму з монітора;

(наприклад, Microsoft Office 365 чи Google Workspace), що дозволяє працювати з документами, презентаціями та таблицями напряму з монітора; підтримку стрімінгових сервісів як-от Netflix, YouTube, Amazon Prime. Це забезпечує доступ до улюблених фільмів та шоу у будь-який час, як на звичайному телевізорі й без потреби купувати окремі TV-приставки чи інші девайси;

як-от Netflix, YouTube, Amazon Prime. Це забезпечує доступ до улюблених фільмів та шоу у будь-який час, як на звичайному телевізорі й без потреби купувати окремі TV-приставки чи інші девайси; вбудовані голосові помічники , як-от Bixby чи Google Assistant, дають змогу керувати пристроєм голосом, що особливо зручно при багатозадачній роботі.

, як-от Bixby чи Google Assistant, дають змогу керувати пристроєм голосом, що особливо зручно при багатозадачній роботі. смартфункції спрощують роботу з монітором і підвищують його автономність, перетворюючи пристрій на повноцінний мультимедійний центр. Тут доступне розумне управління яскравістю, звуком та низкою інших параметрів.

Про останнє варто розповісти детальніше, адже штучний інтелект у Smart Monitor M80D дозволяє автоматично налаштовувати різні параметри, створюючи комфортні умови для роботи чи відпочинку:

автоматичне регулювання яскравості та контрасту – AI аналізує умови освітлення в приміщенні та налаштовує яскравість монітора для комфорту зору. Це особливо корисно для роботи в умовах змінного освітлення;

– AI аналізує умови освітлення в приміщенні та налаштовує яскравість монітора для комфорту зору. Це особливо корисно для роботи в умовах змінного освітлення; активне підсилення голосу – завдяки Active Voice Amplifier монітор самостійно підвищує чіткість діалогів або голосових команд, якщо в кімнаті з’являється шум;

– завдяки Active Voice Amplifier монітор самостійно підвищує чіткість діалогів або голосових команд, якщо в кімнаті з’являється шум; адаптивний звук – Adaptive Sound Pro налаштовує якість звучання залежно від контенту, що програється. Це значно підвищує рівень занурення при перегляді фільмів, прослуховуванні музики чи під час сеансів відеоігор.

Smart M80D дозволяє з легкістю переглядати документи, копіювати файли зі смартфона або ж приєднуватися до віртуальних нарад, адже він має власну операційну систему Tizen OS. Функція Tap View швидко відображає контент зі смартфона Samsung прямо на моніторі одним дотиком, а Multi View дає змогу розділити екран для доступу до двох застосунків – ідеально підходить для багатозадачності, наприклад перегляду електронної пошти під час вебінару чи редагування документа.

Крім того, синергія технологій Smart Monitor M80D робить пристрій комфортним, а продуктивність користувача вищою. Адже запустити його можна в будь-який час, не чекаючи на завантаження, та інтуїтивно й швидко зробити все, що потрібно.

Водночас пристрій залишається вкрай енергоефективним завдяки сучасному процесору Tizen та функціям автоматичного регулювання й адаптації. Все це допомагає економити енергію, зменшуючи споживання.

Зрештою, користувач отримує універсальний пристрій для будь-яких завдань і не тільки. За допомогою хабу SmartThings цей монітор перетворюється на центр керування пристроями розумного будинку, як-от освітлення, термостати та камери.

Завдяки вбудованим функціям камери модель Smart M80D дозволяє зробити монітор важливим вузлом домашньої системи безпеки з функцією виявлення руху та мобільними сповіщеннями через SmartThings.

Важливо! Камера постачається в комплекті з монітором. Її можна закріпити на магнітній кліпсі в будь-якому зручному місці та використовувати не лише для відеодзвінків, але і як універсальний пристрій для моніторингу приміщення.

Ця потрібна функція забезпечить додатковий спокій за низки сценаріїв, адже дозволяє стежити за тваринкою, яка залишилася вдома, або перевіряти чи вчасно дитина повернулася зі школи.

Всі ці можливості роблять монітор Smart M80D чудовим ґаджетом для дому, універсальність якого здатна задовольнити навіть найвибагливішого користувача.

Вибір геймера: монітор для ідеального імерсивного досвіду

Для ігор на комфортному кріслі потрібен хороший монітор зі спеціальними функціями та специфічними якостями, як-от низька затримка вхідного сигналу, підтримка HDR та висока частота оновлення.

Але це звичні характеристики, без яких не обходиться майже жоден сучасний геймерський монітор. Але далеко не всі можуть бути повноцінним автономним ґаджетом, який здатен запускати хмарні ігри без підключення до консолей чи ПК.

Монітори нової лінійки Samsung Odyssey вирізняються як відмінними технічними характеристиками, так і унікальними функціями, здатними вивести ігри на новий рівень.

Наприклад, монітор Odyssey Gaming G80SD має великий OLED-дисплей з роздільною здатністю 4K, розміром 32 дюйми, та забезпечує частоту оновлення 240 Гц з підтримкою HDR10+ для дивовижної точності передачі кольорів і контрастності.

Монітор Odyssey Gaming G85SD / Фото Samsung

Цей монітор також має функції на основі штучного інтелекту, як-от адаптивна яскравість та фірмова панель Game Bar 2.0, за допомогою якої можна швидко налаштувати низку параметрів на ходу. Серед них вибір пресетів для окремих жанрів ігор чи типу контенту на екрані, активація віртуального прицілу чи зміна співвідношення сторін.

До того ж сумісність з G-Sync забезпечує плавний ігровий процес з мінімальними перериваннями.

Як ми вже згадували, розумні ігрові монітори Samsung можна використовувати для хмарного геймінгу. І для цього не потрібен комп’ютер чи консоль. Завдяки Samsung Gaming Hub можна отримати миттєвий доступ до найпопулярніших хмарних ігрових сервісів. А технічні характеристики пристроїв забезпечують плавне візуальне зображення та чутливий ігровий процес. Усе, що потрібно, щоб повернутися в улюблений віртуальний світ – просто ввімкнути монітор і грати.

Ці монітори не лише мають унікальний набір функцій, вони інтуїтивно зрозумілі в користуванні, тож розібратися з інтерфейсом зможуть не лише досвідчені геймери.

До речі, завдяки частоті оновлення до 360 Гц монітори Odyssey забезпечують швидкість, точність і чуйність, необхідні для того, щоб залишатися на крок попереду в будь-якому змаганні.

Для поціновувачів більш компактних розмірів існує модель Odyssey Gaming G60SD, яка має роздільну здатність QHD, частоту оновлення 360 Гц і технологію OLED, щоб запропонувати насичені кольори та плавний ігровий процес на 27-дюймовому екрані.



Монітор Odyssey Gaming G60SD / Фото Samsung

Функції FreeSync Premium Pro та підсвічування Core Sync забезпечують чіткість і плавність зображення в будь-якій сцені, дозволяючи насолодитися швидкими, плавними переходами та насиченими візуальними ефектами, які занурюють у гру, підсилюючи досвід.

Монітори Samsung – більше, ніж просто екран

Завдяки сучасним технологіям та інтеграції штучного інтелекту сучасні монітори можуть бути універсальними й навіть автономними ґаджетами для будь-яких завдань від роботи до задоволення та відпочинку.

Нова лінійка моніторів Samsung доводить, що будь-який з її моніторів закриває усі потреби сучасного користувача, оскільки завдяки ультрасучасним функціям ШІ ці пристрої можуть покращувати зображення й звук на ходу. Усі ці технології поєднані, аби у підсумку поліпшувати досвід та життя власників.

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Кожен має змогу обрати свій ідеальний пристрій, спираючись на можливості та потреби: розваги, робота або ж пошук універсального пристрою "все в одному" та ще й з розширеними можливостями ШІ та інтеграцією в систему розумного будинку.

Вміле поєднання продуктивності, штучного інтелекту та зручності відкриває для власників моніторів Samsung майбутнє, в якому дисплей на столі – це дещо більше, ніж просто екран.