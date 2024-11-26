Устройство, которое прекрасно подойдет для работы и развлечений, и которое можно использовать отдельно от компьютера. Современные технологии дают нам именно такие возможности, сделав мониторы действительно умными и независимыми, замечает 24 Канал.

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Каким должен быть монитор для развлечений

Сегодня нас окружает гибридная работа, стриминг контента и приборы умного дома – все это уже давно является частью нашей повседневной жизни.

Итак, современный монитор должен быть универсальным и многофункциональным, обеспечивать высокое качество изображения и поддерживать технологии, которые повышают комфорт использования. Вот перечень функций и возможностей, которые должен иметь ультимативный экран в доме:

Высокое разрешение и яркость. Разрешение 4K уже давно является стандартом, который обеспечивает максимальную детализацию и позволяет наслаждаться изображением. Это выводит как работу, так и развлечения на новый уровень. А поддержка HDR и точность цветопередачи важны для более глубокого погружения.

Быстрое время отклика и высокая частота обновления. Для геймеров и профессионалов, работающих с анимацией или видео, важна частота обновления на уровне 120 – 240 Гц и быстрое время отклика, которые гарантируют плавную работу и отсутствие задержек.

Адаптивные технологии и AI-функции. Искусственный интеллект теперь позволяет мониторам адаптировать яркость, контрастность и даже звук в зависимости от условий освещения или фона в помещении. Такие мониторы имеют функции, которые позволяют автоматически подстраивать звук для лучшей четкости, даже если в помещении появляется шум.

Подключение к облачным сервисам и функции "умного" дома. Современный монитор должен быть не только экраном для работы, но и многофункциональным центром для развлечений и отдыха. Доступ к офисным приложениям через облако, просмотр контента со стриминговых платформ без дополнительных устройств, поддержка голосового управления и контроль другими устройствами делают пользовательский опыт неповторимым.

Универсальность и возможность подключения без лишних кабелей. Универсальные разъемы типа USB-C с зарядкой, беспроводное подключение к смартфонам и планшетам, а также возможность удаленного доступа к другим устройствам облегчают жизнь и снижают количество необходимой техники. Монитор, соответствующий этим характеристикам, становится многозадачным центром, который можно легко подстроить под собственный ритм жизни.

Что такое "смарт" и каковы преимущества таких мониторов

Уже понятно, что современные экраны должны иметь не только высокое разрешение или частоту обновления. Они также активно используют технологии искусственного интеллекта (AI), поскольку именно они способны подстроить экран под нужды пользователя и даже окружения.

Различные технологии, функции и сервисы на основе технологии искусственного интеллекта сегодня окружают нас практически везде, но граница их функциональности очень размыта. Мониторы с ИИ открывают новый уровень возможностей, меняя наше представление об их пользе.

Мы привыкли к определенным функциям монитора для работы или игр. Кроме технических преимуществ такие устройства должны иметь несколько специальных пресетов и опцию тонкой настройки. Но если монитор сам будет следить за окружением, освещением и даже звуками, а используя всю эту информацию сможет адаптировать настройки изображения и аудио индивидуально под каждого пользователя?

Звучит как магия, но сегодня – это реальность, которая позволяет сделать девайс действительно умным и уникально комфортным.

Как выбрать монитор для дома и работы

Мы определились с важными техническими характеристиками и желаемыми умными функциями, но что нам скажут производители современных мониторов? Смогут ли они предложить устройство, которое удовлетворит самого требовательного энтузиаста? Что-то, что обеспечит нам технологическое совершенство дополненное универсальностью технологий на базе искусственного интеллекта.

Смартмонитор новой линейки от Samsung под названием Smart Monitor M80D имеет все вышеперечисленное и даже больше. Это устройство удивит каждого, ведь умеет выполнять различные задачи без подключения к компьютеру.



Smart Monitor M80D / Фото Samsung

Давайте посмотрим, на что же способен Smart Monitor M80:

доступ к офисным приложениям в облаке (например, Microsoft Office 365 или Google Workspace), что позволяет работать с документами, презентациями и таблицами напрямую с монитора;

(например, Microsoft Office 365 или Google Workspace), что позволяет работать с документами, презентациями и таблицами напрямую с монитора; поддержку стриминговых сервисов например Netflix, YouTube, Amazon Prime. Это обеспечивает доступ к любимым фильмам и шоу в любое время, как на обычном телевизоре и без необходимости покупать отдельные TV-приставки или другие девайсы;

например Netflix, YouTube, Amazon Prime. Это обеспечивает доступ к любимым фильмам и шоу в любое время, как на обычном телевизоре и без необходимости покупать отдельные TV-приставки или другие девайсы; встроенные голосовые помощники , например Bixby или Google Assistant, позволяют управлять устройством голосом, что особенно удобно при многозадачной работе.

, например Bixby или Google Assistant, позволяют управлять устройством голосом, что особенно удобно при многозадачной работе. смартфункции упрощают работу с монитором и повышают его автономность, превращая устройство в полноценный мультимедийный центр. Здесь доступно умное управление яркостью, звуком и рядом других параметров.

О последнем стоит рассказать подробнее, ведь искусственный интеллект в Smart Monitor M80D позволяет автоматически настраивать различные параметры, создавая комфортные условия для работы или отдыха:

автоматическая регулировка яркости и контраста – AI анализирует условия освещения в помещении и настраивает яркость монитора для комфорта зрения. Это особенно полезно для работы в условиях переменного освещения;

– AI анализирует условия освещения в помещении и настраивает яркость монитора для комфорта зрения. Это особенно полезно для работы в условиях переменного освещения; активное усиление голоса – благодаря Active Voice Amplifier монитор самостоятельно повышает четкость диалогов или голосовых команд, если в комнате появляется шум;

– благодаря Active Voice Amplifier монитор самостоятельно повышает четкость диалогов или голосовых команд, если в комнате появляется шум; адаптивный звук – Adaptive Sound Pro настраивает качество звучания в зависимости от проигрываемого контента,. Это значительно повышает уровень погружения при просмотре фильмов, прослушивании музыки или во время сеансов видеоигр.

Smart M80D позволяет с легкостью просматривать документы, копировать файлы со смартфона или присоединяться к виртуальным совещаний, ведь он имеет собственную операционную систему Tizen OS. Функция Tap View быстро отображает контент со смартфона Samsung прямо на мониторе одним касанием, а Multi View позволяет разделить экран для доступа к двум приложениям – идеально подходит для многозадачности, например просмотра электронной почты во время вебинара или редактирования документа.

Кроме того, синергия технологий Smart Monitor M80D делает устройство комфортным, а производительность пользователя выше. Ведь запустить его можно в любое время, не дожидаясь загрузки, и интуитивно и быстро сделать все, что нужно.

В то же время устройство остается крайне энергоэффективным благодаря современному процессору Tizen и функциям автоматического регулирования и адаптации. Все это помогает экономить энергию, уменьшая потребление.

В конце концов, пользователь получает универсальное устройство для любых задач и не только. С помощью хаба SmartThings этот монитор превращается в центр управления устройствами умного дома, например освещение, термостаты и камеры.

Благодаря встроенным функциям камеры модель Smart M80D позволяет сделать монитор важным узлом домашней системы безопасности с функцией обнаружения движения и мобильными оповещениями через SmartThings.

Важно! Камера поставляется в комплекте с монитором, ее можно закрепить на магнитной клипсе в любом удобном месте и использовать не только для видеозвонков, но и как универсальное устройство для мониторинга помещения.

Эта нужная функция обеспечит дополнительное спокойствие при ряде сценариев, ведь позволяет следить за животным, которая осталась дома, или проверять вовремя ли ребенок вернулся из школы.

Все эти возможности делают монитор Smart M80D замечательным гаджетом для дома, универсальность которого способна удовлетворить даже самого требовательного пользователя.

Выбор геймера: монитор для идеального иммерсивного опыта

Для игр на комфортном кресле нужен хороший монитор со специальными функциями и специфическими качествами, например низкая задержка входного сигнала, поддержка HDR и высокая частота обновления.

Но это привычные характеристики, без которых не обходится почти ни один современный геймерский монитор. Но далеко не все могут быть полноценным автономным гаджетом, который способен запускать облачные игры без подключения к консолям или ПК.

Мониторы новой линейки Samsung Odyssey отличаются как отличными техническими характеристиками, так и уникальными функциями, способными вывести игры на новый уровень.

Например, монитор Odyssey Gaming G80SD имеет большой OLED-дисплей с разрешением 4K, размером 32 дюйма, и обеспечивает частоту обновления 240 Гц с поддержкой HDR10+ для удивительной точности передачи цветов и контрастности.

Монитор Odyssey Gaming G85SD / Фото Samsung

Этот монитор также имеет функции на основе искусственного интеллекта, например адаптивная яркость и фирменная панель Game Bar 2.0, с помощью которой можно быстро настроить ряд параметров на ходу. Среди них выбор пресетов для отдельных жанров игр или типа контента на экране, активация виртуального прицела или изменение соотношения сторон.

К тому же совместимость с G-Sync обеспечивает плавный игровой процесс с минимальными прерываниями.

Как мы уже упоминали, умные игровые мониторы Samsung можно использовать для облачного гейминга. И для этого не нужен компьютер или консоль. Благодаря Samsung Gaming Hub можно получить мгновенный доступ к самым популярным облачным игровым сервисам. А технические характеристики устройств обеспечивают плавное визуальное изображение и чувствительный игровой процесс. Все, что нужно, чтобы вернуться в любимый виртуальный мир – просто включить монитор и играть.

Эти мониторы не только имеют уникальный набор функций, они интуитивно понятны в пользовании, поэтому разобраться с интерфейсом смогут не только опытные геймеры.

Кстати, благодаря частоте обновления до 360 Гц мониторы Odyssey обеспечивают скорость, точность и отзывчивость, необходимые для того, чтобы оставаться на шаг впереди в любом соревновании.

Для ценителей более компактных размеров существует модель Odyssey Gaming G60SD, которая имеет разрешение QHD, частоту обновления 360 Гц и технологию OLED, чтобы предложить насыщенные цвета и плавный игровой процесс на 27-дюймовом экране.



Монитор Odyssey Gaming G60SD / Фото Samsung

Функции FreeSync Premium Pro и подсветка Core Sync обеспечивают четкость и плавность изображения в любой сцене, позволяя насладиться быстрыми, плавными переходами и насыщенными визуальными эффектами, которые погружают в игру, усиливая опыт.

Мониторы Samsung – больше, чем просто экран

Благодаря современным технологиям и интеграции искусственного интеллекта современные мониторы могут быть универсальными и даже автономными гаджетами для любых задач от работы до удовольствия и отдыха.

Новая линейка мониторов Samsung доказывает, что любой из ее мониторов закрывает все потребности современного пользователя, поскольку благодаря ультрасовременным функциям ИИ эти устройства могут улучшать изображение и звук на ходу. Все эти технологии объединены, чтобы в итоге улучшать опыт и жизнь владельцев.

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Каждый имеет возможность выбрать свое идеальное устройство, опираясь на возможности и потребности: развлечения, работа или поиск универсального устройства "все в одном" да еще и с расширенными возможностями ИИ и интеграцией в систему умного дома.

Умелое сочетание производительности, искусственного интеллекта и удобства открывает для владельцев мониторов Samsung будущее, в котором дисплей на столе – это нечто большее, чем просто экран.