Ілон Маск – одна з найбільш впізнаваних і суперечливих фігур сучасного світу. Його шлях від молодого підприємця до засновника та керівника компаній, що змінюють технологічні ландшафти, став прикладом того, як інновації можуть трансформувати цілі галузі та навіть світову економіку.

Відомий своєю амбіцією колонізувати Марс, Маск також стоїть за розвитком таких проектів, як Tesla, SpaceX і Neuralink. Його ім’я пов’язане з неординарними досягненнями в космічних польотах, електричних автомобілях та розвитку штучного інтелекту.

Але його життя — це не лише історія технологічних інновацій, а й сукупність дивних вчинків та суперечливих тверджень. Зокрема, про війну Росії проти України та майбутнє людства. Остання витівка Маска – жест, схожий на нацистський Sieg Heil, який він зобразив на інавгурації Дональда Трампа. За кілька років передвиборчої кампанії Трампа Ілон Маск став його вірним прихильником та отримав посаду у створеному Трампом міністерстві.

24 Канал зібрав основні факти з біографії Ілона Маска.

Дитинство та юність Ілона Маска

Народився Ілон Маск 1971 року в південноафриканському місті Преторія. Його батько, Еррол Маск, був видатним інженером, а мати Мей Маск – вже з 15 років почала кар’єру моделі. Окрім Ілона, в сім’ї було ще двоє дітей: Тоска та Кімбал.

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Дитинство Ілона не можна назвати щасливим. У школі його вважали "ботаном", адже він був замкнутим в собі та багато уваги приділяв читанню та вивченню окремих предметів, тож у школі з нього знущались. Одного разу йому навіть зламали носа.

Варто зазначити, що в школі Маск був далеко не відмінником. В його класі були діти, які вчилися значно краще, проте він ще з самого дитинства навчився виділяти важливі для себе предмети й не забивати голову "непотрібною" інформацією.



Ілон Маск зі своїм братом Кімбалом та сестрою Тоскою / Архівне фото

Після школи Ілон вступив до місцевого університету, але не закінчив його, адже вирішив переїхати до Канади. Оскільки предки Маска були канадцями, йому вдалося з легкістю отримати візу та полетіти до омріяної країни, а гроші на переліт він заробив на акціях фармацевтичної компанії. Але ще одна мрія залишалася нездійсненною – Маск хотів жити та працювати у США.



Ілон Маск у студентські роки / Архівне фото

Перші кроки до успіху Ілона Маска

У віці 10 років Маск отримав на день народження свій перший комп’ютер Commodore VIC-20, на якому він і освоїв основи програмування. У 12 років вже заробив перший гонорар за створення гри Blastar, в якій гравець стріляв по інопланетянах із лазерної зброї.

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Першою компанією, яку заснував Ілон Маск в 1996 році, стала Zip2. Варто зазначити, що співзасновником став його брат Кімбал. Zip2 займалася програмним забезпеченням для новинних компаній. Вже в 1999 році компанію Ілона та Кімбала Масків викупила Compaq за 308 мільйонів доларів, Ілон тоді отримав 7% від загальної суми (близько 22 мільйонів доларів).



Ілон Маск та його брат Кімбал / Архівне фото

В 1999 році Маск став одним із засновників X.com. У 2000 році компанії X.com та Confinity, один із підрозділів якої мав назву PayPal, об’єдналися. Обидві компанії займалися забезпеченням персональних електронних грошових переказів за допомогою електронної пошти, і метою угоди було злиття обох платіжних систем, однак насправді цього не відбулося. Маск активно виступав за переваги X.com над PayPal, а це призводило до внутрішніх конфліктів в компанії. Як результат, рада директорів прийняла рішення про звільнення Маска із корпорації. У жовтні 2002 року PayPal викупила компанія eBay за 1,5 мільярда доларів. На момент продажу Маску належали 11,7% акцій компанії, що дозволило йому отримати 180 мільйонів доларів.



Ілон Маск / Архівне фото

Найуспішніші проєкти та придбання Ілона Маска: SpaceX, Tesla, X

SpaceX

У травні 2002 року Маск заснував свою третю компанію – SpaceX. Вона є приватним розробником серії ракет-носіїв і комерційним оператором космічних систем.

У грудні 2008 року аерокосмічне агентство NASA підписало з компанією контракт на суму 1,6 мільярда доларів на 12 запусків носія Falcon 9 і космічного корабля Dragon до МКС, як заміну кораблів Space Shuttle після припинення програми їх запуску у 2011 році.



Starship SpaceX на стартовому майданчику / Фото SpaceX

За твердженням самого Ілона, великий вплив на нього зробив цикл науково-фантастичних романів "Фундація" і погляди Айзека Азімова на освоєння космічного простору як розвиток і збереження людського буття.

Астероїд або супервулкан може знищити нас, а до того ж ми схильні до ризиків, які ніколи й не снилися динозаврам: штучно створений вірус, випадкова поява мікроскопічної чорної діри в результаті фізичного експерименту, катастрофічне глобальне потепління або яка-небудь ще невідома на сьогоднішній день технологія може припинити наше існування. Рано чи пізно наше життя повинне вийти за межі цієї синьо-зеленої кульки – або ми вимремо,

– зауважив Ілон Маск.

В одному з інтерв’ю Ілон зізнався, що заснування SpaceX та Tesla було для нього величезним ризиком. Адже на той час він вклав всі свої гроші в ці компанії – і вони або принесли б йому шалений успіх, або б лишили без цента в кишені. Тоді він навіть не мав грошей, аби орендувати собі житло, тому ночував у друзів на підлозі або ж на заводі, повністю занурившись у роботу.



Ілон Маск на стартовому комплексі / Фото SpaceX

У січні 2016 на інвестиційному форумі в Гонконзі Маск повідомив про те, що його компанія сподівається здійснити політ на Марс у 2020-2025 роках, однак цього досі не сталося.

У травні 2020 року SpaceX стала першою приватною компанією, яка відправила астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС) за допомогою корабля Crew Dragon у рамках місії Demo-2.

Цей успіх відновив здатність США здійснювати пілотовані космічні польоти з власної території, чого не було з 2011 року.

SpaceX активно працює над розробкою багаторазового космічного корабля Starship, призначеного для місій на Місяць та Марс. У серпні 2020 року прототип Starship здійснив перший успішний політ на висоту 150 метрів. Хоча деякі тестові польоти завершувалися невдачами, підхід компанії, спрямований на швидке випробування та вдосконалення, сприяє прискоренню розвитку технологій.

Останній такий запуск пройшов не надто вдало – 16 січня під час сьомого тестового запуску ракети Starship від SpaceX відбувся вибух над океаном. Через це довелося змінювати маршрути рейсів цивільної авіації. Федеральне управління авіації США проводить розслідування інциденту.

SpaceX продовжує розгортати супутникову мережу Starlink, метою якої є забезпечення глобального інтернет-покриття. Станом на 2025 рік компанія запустила тисячі супутників, надаючи послуги інтернет-зв'язку в багатьох регіонах світу.

У вересні 2021 року SpaceX здійснила місію Inspiration4 – перший повністю цивільний космічний політ, який тривав три дні. У 2024 році місія Polaris Dawn, очолювана бізнесменом Джаредом Айзекманом, передбачала перший у світі приватний вихід у відкритий космос.

SpaceX планує продовжувати розробку Starship для майбутніх місій на Місяць та Марс, а також розширювати мережу Starlink.

Tesla

Паралельно із SpaceX Маск запустив ще один свій проект під назвою Tesla Motors. Ілон завжди пропагував ідеї чистого довкілля та зберігання електроенергії, тож створення електромобілів було одним із ключових кроків на шляху до поліпшення екології та підвищення безпеки на дорогах.

Проте у 2018 році компанія почала переживати кризові часи. До моделей електрокарів було багато уваги, інколи аж занадто багато. Суспільство почало критикувати автомобілі, які все частіше створювали аварійні ситуації на дорогах, проте ніхто не брав до уваги неуважність операторів, які на той час сиділи за кермом цих авто. З огляду на постійну критику, акції компанії почали стрімко падати, а інвестори Tesla задумалися про звільнення Маска з посади голови ради директорів компанії.



Ілон Маск презентує модель електрокара Tesla Model X / Фото Tesla

У 2019 році компанії вдалося дещо покращити свої справи. Виробник електрокарів представив новий кросовер – Tesla Model Y. Наразі новинки перебувають на заводах, а їх остаточний вихід на ринок запланований на літо 2020 року. Однак Ілон Маск переконаний, що компанії вдасть випустити електрокари на кілька місяців раніше.

Окрім того, 21 листопада 2019 року компанія представила електричний пікап під назвою Tesla Cybertruck. У автомобіля є запас ходу на 400-800 кілометрів, пневмопідвіска, яка підлаштовується під навантаження. Є опція герметичності та розетки в кузові на 110 і 220 вольтів. Виробництво автомобілів було заплановано на кінець 2021 року. Через п'ять днів після презентації Tesla отримала 250 000 попередніх замовлень.

Tesla Cybertruck / Фото Wikimedia

У 2022 році Tesla досягла ринкової капіталізації у 650 мільярдів доларів, що було однією з цілей компенсаційного пакету Ілона Маска, затвердженого у 2018 році. Однак згодом ринкова вартість компанії знизилася нижче цього рівня. Кількість щорічних постачань електромобілів зросла у сім разів з 2018 року, хоча у 2024 році очікується перше зниження продажів через повільніше, ніж очікувалося, зростання попиту на електромобілі.

У жовтні 2024 року Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розпочала розслідування щодо 2,4 мільйона автомобілів Tesla, оснащених програмним забезпеченням Full Self-Driving (FSD), після повідомлень про чотири аварії, одна з яких була смертельною. Розслідування стосується моделей, зокрема Cybertruck, 2023-2024 років. Tesla зазначає, що система FSD вимагає нагляду водія і не є повністю автономною.

У липні 2024 року в Сіетлі автомобіль Tesla Model S у режимі FSD збив мотоцикліста, що призвело до його загибелі. Водія автомобіля було заарештовано за звинуваченням у вбивстві з необережності, оскільки він зізнався у використанні мобільного телефону під час інциденту. Це підкреслює необхідність активного нагляду водія навіть при використанні передових систем допомоги.

У січні 2025 року Tesla представила оновлену версію Model Y у Китаї за ціною 263 500 юанів ($35 900). Ця модель має оновлений дизайн, підігрів та вентиляцію сидінь, сенсорний екран для пасажирів другого ряду та збільшений запас ходу до 719 кілометрів на одному заряді. Постачання очікуються у березні, після отримання регуляторного схвалення. Цей крок спрямований на відновлення частки ринку, втраченої через конкуренцію з місцевими виробниками, як-от BYD та Xiaomi.

У серпні 2024 року Ілон Маск висловив підтримку Дональду Трампу, що викликало питання щодо їхніх різних поглядів на електромобілі та державні субсидії. Хоча Трамп обіцяв скасувати мандати на електромобілі та зменшити субсидії, які значно допомогли Tesla, компанія продовжує лобіювати політики, спрямовані на підтримку чистих технологій. Це свідчить про прагматичний підхід Tesla до отримання державної підтримки, попри публічну критику субсидій з боку Маска.

У січні 2025 року включення китайської компанії CATL до списку Китайських військових компаній (CMC) Міністерства оборони США створило потенційні проблеми для Tesla, оскільки CATL є основним постачальником батарей для її заводу в Шанхаї. Це може вплинути на операції Tesla у США та ускладнити спільні проекти з CATL у Неваді та Шанхаї. Аналітики вважають, що Tesla збереже партнерство з CATL через важливість відносин з Китаєм, але ситуація підкреслює напруженість між США та Китаєм, яка зростає, у технологічній та економічній сферах.

The Boring Company (також To Be Continued, Tunnels R Us і American Tubes and Tunnels)

У кінці 2016 року Ілон Маск створив компанію, яка займається будівництвом тунелів. Вперше таку ідею Маск висловив у Twitter, він пожалівся на затори в Лос-Анджелесі та на обмеження теперішньої двовимірної транспортної мережі, як на натхнення для проекту.

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У лютому 2017 року компанія почала копати "тестову траншею" шириною 30 футів, довжиною 50 і глибиною 15 футів на території, де знаходяться офіси SpaceX в Лос-Анджелесі, оскільки для цього не потрібні ніякі дозволи. За словами Маска, мета компанії – підвищити швидкість викопування мережі тунелів настільки, щоб це стало фінансово вигідно.

З того часу компанія здійснила кілька значних проєктів та залучила суттєві інвестиції. У 2021 році The Boring Company завершила будівництво системи підземного транспортування під Las Vegas Convention Center у Лас-Вегасі, що складається з трьох станцій та тунелів загальною довжиною 1,7 милі. У липні 2022 року було відкрито тунель до Resorts World Las Vegas, а станом на квітень 2024 року завершуються тунелі до курортів Encore та Westgate. Планується розширення системи до 68 миль тунелів у Лас-Вегасі.

У жовтні 2021 року компанія отримала дозвіл на будівництво 52-зупинкової системи тунелів загальною довжиною 16 миль, що з'єднає різні частини Лас-Вегаса, зокрема Стрип, аеропорт Гаррі Рейд та стадіон Аллегіант. У травні 2023 року було схвалено розширення до 69 станцій та 65 миль тунелів. Очікується, що після завершення Vegas Loop зможе перевозити понад 90 000 пасажирів на годину.

У квітні 2022 року The Boring Company залучила 675 мільйонів доларів у рамках раунду фінансування серії C, що довело капіталізацію компанії приблизно до 5,675 мільярда. Раунд очолили Vy Capital та Sequoia Capital за участю Valor Equity Partners, Founders Fund, 8VC, Craft Ventures та DFJ Growth.

Зворотний бік історії компанії: у лютому 2024 року Управління з охорони праці та здоров'я (OSHA) виявило кілька порушень безпеки в The Boring Company, зокрема вісім серйозних порушень та випадки хімічних опіків у працівників. Компанія оскаржила це рішення. У квітні 2024 року компанію внесли до списку "Брудної дюжини" — найгірших порушників безпеки на робочих місцях у США за версією Національної ради з охорони праці та здоров'я.

X (колишній Twitter)

У квітні 2022 року Ілон Маск, засновник компаній Tesla та SpaceX, придбав 9,2% акцій Twitter, ставши найбільшим акціонером компанії. 25 квітня 2022 року рада директорів Twitter погодилася на його пропозицію щодо повного викупу компанії за 44 мільярди доларів. Після завершення оформлення угоди у жовтні 2022 року Маск очолив компанію.

У березні 2023 року Маск оцінив вартість компанії у 20 мільярдів доларів, що більш ніж на 50% менше від початкової суми придбання. У жовтні 2023 року ця оцінка знизилася до 19 мільярдів.

У липні 2023 року Маск перейменував Twitter на X у рамках свого плану перетворення компанії на "застосунок для всього".

У жовтні 2023 року компанія X, що належить Ілону Маску, представила новий чат-бот зі штучним інтелектом під назвою Grok. Цей чат-бот інтегрований у платформу X і позиціонується як альтернатива іншим генеративним AI-чат-ботам, як-от ChatGPT від OpenAI.

Grok розроблений для надання користувачам інтерактивного та інформативного досвіду спілкування, використовуючи передові технології штучного інтелекту. Він здатний відповідати на запитання, надавати рекомендації та виконувати різноманітні завдання, пов'язані з обробкою інформації. Наразі сервіс доступний всім користувачам X.

Особисте життя та драма Ілона Маска

Ілон був двічі одружений та має 6 синів. Проте в особистому житті відомого підприємця не обійшлося без драми.

Зі своєю першою дружиною – Жюстін – Ілон познайомився в університеті в Канаді. Як розповідала сама Жюстін, вона не звертала уваги на хлопця, проте він був дуже наполегливим і зрештою вона здалася. Жюстін та Ілон одружилися у 2000 році.



Ілон Маск зі своєю першою дружиною Жюстін / Фото з соцмереж

Проблеми в сім'ї почалися з самого початку, оскільки Жюстін дотримувалася ідеї рівних партнерських відносин в шлюбі, але з Ілоном це виявилося неможливо.

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У 2002 році у Жюстін та Ілона народився довгоочікуваний первісток – хлопчик, на ім'я Невада Олександр. Коли синові Ілона і Жюстін було всього 10 тижнів, він помер від СРДС (синдром раптової дитячої смерті).



Ілон Маск зі своїми синами: Каєм, Ксав'є, Саксоном, Гріффіном та Даміаном / Фото з соцмереж

Обоє батьків сильно переживали смерть сина, Ілон замкнувся в собі й відмовлявся обговорювати подію. Лише через 2 місяці з дня загибелі сина Жюстін вирушила в клініку ЕКЗ в надії якомога швидше завагітніти, що їй і вдалося. Протягом найближчих п'яти років вона народила двійню, а потім трійню.

У вересні 2008 року Ілон і Жюстін оголосили про розрив відносин, оскільки Маск став зустрічатися з британською актрисою Талула Райлі, з якою одружився у 2010 році. Але вже через два роки Маск і Райлі розлучилися, проте одружилися знову у 2013 році. У березні 2016 року вони подали заяву на розлучення, яке відбулося в жовтні того ж року.

У 2017 році зустрічався з актрисою Ембер Герд. Окрім того, що Маск постійно з’являвся з нею на світських заходах, їх часто помічали в компанії дітей Ілона на повсякденних прогулянках.



Ембер Герд та Ілон Маск на відпочинку / Фото з соцмереж

У 2018 році на Met Gala Маск з'явився на публіці з канадською співачкою Граймс, що стало причиною чуток про роман Маска зі співачкою. Проте Ілон не підтвердив чуток, він лише зазначив, що має теплі дружні стосунки із Граймс.



Ілон Маск та Граймс / Фото з соцмереж

У січні 2020 року світові ЗМІ дізнались про вагітність Граймс. Тоді ще майбутня матуся вирішила не приховувати, що чекає на дитину саме від Ілона Маска. 5 травня стало відомо, що Граймс народила первістка.

Про поповнення оголосив сам Ілон Маск. На сторінці у твітері він зізнався, що пологи Граймс відбулись 4 травня.

Ілон Маск із новонародженим сином / Twitter / @elonmusk

Маск вирішив не тримати у секреті стать дитини. Засновник SpaceX уточнив, що став батьком хлопчика. У дописі він написав і загадкове ім'я дитини "X Æ A-12 Маск", що сприйняли як жарт.

Яким би успішним та щасливим не здавався Маск на перший погляд, його життя повне драм. Зокрема у червні 2022 року його донька Ксав'є Александра Маск офіційно змінила стать і розірвала зв'язки з батьком, подавши відповідну заяву до суду. А у вересні 2021-го Маск оголосив про розлучення з Граймс після трьох років разом.

Уже у грудні 2021 року журнал Time назвав Ілона Маска "Людиною року", відзначивши його досягнення у сфері технологій та бізнесу. А у липні 2022 року з'явилися повідомлення про можливий роман Маска з Ніколь Шанахан, дружиною співзасновника Google Сергія Бріна. Маск категорично заперечив ці чутки, назвавши їх безпідставними.

Мей Маск у Києві / Фото Kyiv Post

Цікаво! У листопаді 2021 року мати Ілона Маска, Мей Маск, відвідала Київ, де презентувала свою книгу та приміряла український одяг.

Маск, політика і що говорив про Україну

У 2024 році Ілон Маск став важливою фігурою у політиці США та Європи, зміцнивши свій вплив через підтримку Дональда Трампа, який повернувся на посаду президента США. Маск зміг налагодити прямий контакт з адміністрацією Трампа, що дало йому можливість впливати на регуляторні органи, важливі для його бізнесів, як-от Tesla, SpaceX і Starlink.

Один із найбільших важелів впливу Маска на міжнародному рівні – це його супутникова мережа Starlink, яка стала критично важливою для комунікацій багатьох країн, у тому числі України. Зокрема, Starlink забезпечує інтернет-підключення в регіонах, де традиційна інфраструктура зруйнована або недоступна. Проте його контроль над цією технологією викликав суперечки через можливість використання Starlink як інструменту політичного тиску.

Що Маск говорив про Україну Мільярдер має власний погляд на російську агресію проти України. І не завжди у ньому Україна є однозначною жертвою. Ось кілька із його наративів:

• "Було трагічною втратою життя для України атакувати більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля та сильнішу артилерію, без переваги в повітрі";

• "Немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну, оскільки місцевий опір буде надзвичайно сильним на Заході, але Росія точно отримає більше землі, ніж вона має сьогодні";

• "Чим довше триватиме війна, тим більше території завойовуватиме Росія, поки не дійде до Дніпра";

• "Якщо війна триватиме досить довго, то впаде й Одеса";

• "Донбас та Крим мають стати частиною Росії".



У Європі Маск опинився у центрі скандалів через підтримку ультраправої німецької партії AfD (Альтернатива для Німеччини). Ця партія відома своєю антиміграційною риторикою та євроскептицизмом. Маск публічно підтримав їхні ідеї в соціальних мережах, що викликало негативну реакцію в політичних і громадських колах. Його вплив на європейську політику продовжує зростати, хоча це супроводжується критикою та занепокоєнням через його позиції.

У США Маск висловлював підтримку жорсткій імміграційній політиці, що збіглося з курсом Трампа. Він публічно критикував сучасні підходи до імміграції, стверджуючи, що вони можуть зашкодити економіці США та соціальній стабільності. Це також викликало розкол у його прихильників, серед яких багато людей із ліберальними поглядами.

У листопаді 2024 року обраний президент США Дональд Трамп оголосив про створення нового міністерства урядової ефективності (Department of Government Efficiency, DOGE), яке очолять Ілон Маск та Вівек Рамасвамі.

Метою цього відомства є скорочення урядових витрат та боротьба з бюрократією. Маск заявив про плани зменшити федеральний бюджет на 2 трильйони доларів, забезпечуючи прозорість дій міністерства через публікацію інформації в Інтернеті. Рамасвамі, відомий своїми критичними висловлюваннями щодо України, підтримує масові скорочення на федеральному рівні. Призначення цих осіб викликає занепокоєння щодо можливого впливу на підтримку України з боку США. Однак у січні стало відомо, що Рамасвамі не піде в DOGE, оскільки балотуватиметься на посаду губернатора Огайо.

До теми Нова місія Трампа: чи зможуть Маск і скандальний Рамасвамі зашкодити Україні на посадах

Маск продовжує використовувати свої фінансові ресурси для розширення впливу. Зокрема, його соціальна платформа X (колишній Twitter) стала майданчиком для просування ідей, які він підтримує. Це дозволяє йому формувати громадську думку як у США, так і в Європі, впливаючи на виборців та політичні рішення.

Важливо! У січні 2025 року ситуація навколо TikTok у США загострилася через указ про його заборону – власник, китайська компанія ByteDance, має його продати, інакше застосунок не розблокують. У відповідь на це китайська компанія ByteDance, власник TikTok, розглядає можливість продажу американського підрозділу.



Серед потенційних покупців згадується Ілон Маск, який може придбати TikTok через свою компанію X.com. ByteDance перед інавгурацією Трампа заблокувала застосунок у США на кілька днів та почала відновлення доступу з 20 січня.

Жест Маска на виступі на інавгурації Трампа / Скриншот з X

Зокрема, на інавгурації президента США у Вашингтоні Маск виступив з промовою, яку почав чимось схожим на нацистське вітання "Sieg Heil".

"Це була не звичайна перемога. Це була розвилка на шляху людської цивілізації. Саме завдяки вам майбутнє цивілізації забезпечене. У нас будуть безпечні міста, кордони та розумна економіка. Ви знаєте, є вибори, які приходять і йдуть. Деякі вибори важливі, деякі – ні. Але ці, ці вибори дійсно мали значення. І я просто хочу подякувати вам за те, що вони відбулися. Дякую вам", – заявив Маск.