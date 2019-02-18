Топовую версию смартфона Samsung Galaxy S10+ протестировали на производительность

Накануне презентации нового топового смартфона Samsung Galaxy S10, топовую версию новинки испытали на производительность. Смартфон протестовали в синтетических тестах на Geekbench и AnTuTu.

Как информирует GizmoChina, на сервисе Geekbench тестировали версию Galaxy S10 Plus, которая работает на процессоре Exynos 9820 с 12 ГБ оперативной памяти и имеет операционную систему Android 9 Pie. В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench аппарат набрал соответственно 4450 и 9753 балла.

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На сервисе AnTuTu Galaxy S10 Plus показал средний результат тестирования 326 185. Для сравнения, смартфон Lenovo Z5 Pro GT, что первый в мире получил 12 ГБ оперативки, набрал в этом тесте значительно больше – 368 480 баллов.

Цена вопроса

Презентация новой флагманской серии S10 запланирована на 20 февраля. По предварительным данным, Galaxy S10 Plus с 6 ГБ будет стоить 1125 долларов (31 500 гривен). Версия зз 8 ГБ оценена в 1410 долларов (39 500 гривен), а топовая модификация с 12 ГБ оперативной памяти будет стоить 1635 долларов (45 800 гривен).

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