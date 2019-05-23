Топовый смартфон Redmi K20 засветился на "живых" фото

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Redmi K20: "живые" фото
Redmi K20: "живые" фото / Gizchina

В предвкушении презентации топового смартфона Redmi K20 в сети появляется все больше информации относительно новинки. Этому способствуют многочисленные утечки от инсайдеров и даже самого производителя. А теперь в сети опубликовали "живые" фото новинки.

Дизайн задней крышки. Как сообщает Gizchina, на картинке от производителя показаны различные расцветки Redmi K20 и дизайн задней крышки.

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Камера. Тройная основная камера будет расположена по центру корпуса. Ранее генеральный директор Redmi Лю Вейбин сообщил, что в смартфоне будут использоваться модули на 48 Мп (f / 1.7), 13 Мп (f / 2.4) и 8 Мп (f / 2.4).

Дизайн фронтальной панели. На еще одних фотографиях Redmi K20 видно, что у смартфона тонкие рамки вокруг экрана и нет никаких вырезов.

 

 

Уже известно, что аппарат обеспечат 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD +, а фронтальная камера будет выезжать с верхнего торца.

Дата анонса. Презентация Redmi K20 состоится 28 мая. Вместе с ним могут представить Pro-версию.


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Теги: Новости Техно Смартфоны Техно Redmi Xiaomi
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