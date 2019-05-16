Трамп запретил использовать оборудование Huawei: что об этом известно

Американский президент подписал соответствующий указ о запрете использования оборудования Huawei в США.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, которое угрожает интересам страны, сообщает Axios.

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Какая польза от этого запрета для США. В частности, указ касается китайской компании Huawei. Крупные американские компании уже не используют оборудование Huawei, поскольку это запрещено. При этом, распоряжение президента скорее коснется небольших предприятий, которые пытаются сэкономить на использовании технологий китайской компании.

Советники Трампа уже несколько месяцев призывали его подписать этот документ, однако президент отказывался, опасаясь поставить под угрозу торговое соглашение с Китаем.

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