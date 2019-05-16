Huawei отреагировала на указ Трампа назвав его неприемлемым

Компания Huawei считает, что указ президента США Дональда Трампа, который вводит режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз таким, что посягает на ее законные права.

Всего в компании новые ограничения Вашингтона назвали "неприемлемыми", сообщило издание Agence France-Presse.

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Представители Huawei отметили, что введенные ограничения не сделают США безопаснее или сильнее, а наоборот, это приведет к тому, что Соединенные Штаты будут ограничены в выборе и им придется использовать низкокачественные и дорогие альтернативы. В компании добавили, что из-за этого решения США "будут отставать в развертывании сети 5G".

15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Китайская компания Huawei уже давно вызывает опасения у властей США. Они считают, что Китай может использовать ее оборудование кибершпионажем. С приходом Трампа к власти давление на компанию усилился, поскольку он хочет положить конец "краже Китаем интеллектуальной собственности американских компаний".