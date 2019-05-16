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      Huawei відреагувала на указ Трампа назвавши його неприйнятним

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      У компанії Huawei назвали указ Трампа "неприйнятним"
      У компанії Huawei назвали указ Трампа "неприйнятним" / Фото з відкритих джерел

      Компанія Huawei вважає, що указ президента США Дональда Трампа, який запроваджує режим надзвичайного стану для захисту інформаційно-комунікаційної інфраструктури США від іноземних загроз таким, що зазіхає на її законні права.

      Загалом в компанії нові обмеження Вашингтона назвали "неприйнятними", повідомило видання Agence France-Presse.

      Читайте також: Канадський політик виступив проти впровадження 5G від Huawei на території країни

      Представники Huawei наголосили, що введені обмеження не зроблять США безпечнішою або сильнішою, а навпаки, це призведе до того, що Сполучені Штати будуть обмежені у виборі і їм доведеться використовувати низькоякісні та дорожчі альтернативи. У компанії додали, що через це рішення США "будуть відставати в розгортанні мережі 5G".

      15 травня президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, що вводить режим надзвичайного стану для захисту інформаційно-комунікаційної інфраструктури Сполучених Штатів від іноземних загроз. Пізніше стало відомо, що Міністерство торгівлі США внесло китайську компанію Huawei і пов'язані з нею юридичні особи в свій чорний список через загрозу національній безпеці.

      Китайська компанія Huawei вже давно викликає побоювання у влади США. Вони вважають, що Китай може використовувати її обладнання для кібершпигунства. З приходом Трампа до влади тиск на компанію посилився, оскільки він хоче покласти край "крадіжці Китаєм інтелектуальної власності американських компаній".

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      Теги: Кібербезпека Дональд Трамп Новини США Huawei Китай
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