Ученые разгадали тайну галактики, в которой практически отсутствует темная материя

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Галактика таки имеет черную материю
Галактика таки имеет черную материю / wikipedia.org

Ученые Канарского института астрофизики наконец узнали тайну галактики, в которой практически отсутствует темная материя. На самом деле, она там есть. А предыдущие утверждения были ложными.

Как пишет издание Naked science, ученые утверждают, что черная материя занимает долю более 25% всего состава Вселенной.

Загадочная галактика. Недавно исследователи обнаружили галактику NGC 1052-DF2 из созвездия Кита, в которой темная материя практически отсутствует. Также они выяснили, что масса совпадает с ее массой звезд.

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Далее ученые решили проверить предварительные выводы, которые указывали на отсутствие темной материи.

Как разгадали загадку. С помощью телескопов Hubble и Gemini ученые измерили расстояние до галактики. Оно составляет 42 миллиона, то есть на 20 миллионов меньше, чем считалось ранее. Следовательно, масса галактики составляет примерно половину от той, которую определили ранее.

Таким образом, не только сама галактика имеет меньшую массу, но и доля "обычной" материи в ней меньше. Это значит, что все остальное должно быть темной материей.

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Теги: Техно Космос Новости Техно
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