Удачный стартап: украинцы создали приложение для прослушивания книг

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Украинцы создали приложение для прослушивания книг на украинском
Украинцы создали приложение для прослушивания книг на украинском / Unsplash

В Украине появилось приложение с библиотекой аудиокниг на украинском языке "Абук", которое доступно для iOS и Android.

В нем можно покупать и слушать книги, вышедшие в украинских издательствах. Сейчас в приложении доступны 40 книг. Это художественные произведения классиков и современных писателей, образовательная и деловая литература. Цены на произведения варьируются от 55 до 135 гривен.

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Сейчас в "Абук" можно слушать произведения Сергея Жадана, Юрия Андруховича, Любка Дереша, Сергея Лойко, Герберг Уэллса, Люко Дашвар, Эдгара По.

Тепер слухати аудіокниги можна українською
Теперь слушать аудиокниги можно на украинском

Некоторые книги с аудіобібліотеки озвучили сами писатели, другие − актеры, дикторы радио и телевидения.

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Теги: Техно Гаджеты Новости Техно Приложения
Источник: Техно 24
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