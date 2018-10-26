Удалить историю с Google станет значительно проще

Компания Google значительно упростила процедуру удаления истории поиска для пользователей. То есть, теперь пользователю уже не нужно будет искать эту опцию в настройках аккаунта.

Об этом сообщает The Verge.

Компания Google хранит все записи, которые вы ищете на Google.com. Но в том случае, если вы вошли в аккаунт Google.

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При этом пользователь может очистить историю своего локального браузера, и сейчас Google значительно облегчает удаление этой истории. Так, пользователь может просматривать и удалять недавнюю историю поиска в самом поиске Google.

Элементы управления конфиденциальности Google уже не будут прятать в настройках, компания обещает сделать быстрый доступ к элементам управления, например, отключение персонализации рекламы или даже предотвращение сохранения активности сайтов и тому подобное.

А уже в следующем году Google также планирует применить эти же изменения в других своих сервисах, таких как Google Maps.

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