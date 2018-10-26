Удалить историю с Google станет значительно проще

239 Читати новину українською
Удалить историю с Google будет проще
Удалить историю с Google будет проще / Фото из открытых источников

Компания Google значительно упростила процедуру удаления истории поиска для пользователей. То есть, теперь пользователю уже не нужно будет искать эту опцию в настройках аккаунта.

Об этом сообщает The Verge.

Компания Google хранит все записи, которые вы ищете на Google.com. Но в том случае, если вы вошли в аккаунт Google.

Читайте также: Google заставили разрешить инсталяцию сторонних магазинов приложений

При этом пользователь может очистить историю своего локального браузера, и сейчас Google значительно облегчает удаление этой истории. Так, пользователь может просматривать и удалять недавнюю историю поиска в самом поиске Google.

Элементы управления конфиденциальности Google уже не будут прятать в настройках, компания обещает сделать быстрый доступ к элементам управления, например, отключение персонализации рекламы или даже предотвращение сохранения активности сайтов и тому подобное.

А уже в следующем году Google также планирует применить эти же изменения в других своих сервисах, таких как Google Maps.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Интернет Google
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
25 октября 21:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 330
Долгожданный смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили официально: характеристики и цена
25 октября 12:39 Долгожданный смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили официально: характеристики и цена
987
Dell обновила линейку сверхпрочных и мощных ноутбуков Rugged
25 октября 09:00 Dell обновила линейку сверхпрочных и мощных ноутбуков Rugged
162
Как производители смартфонов прячут селфи-камеры: интересные решения
24 октября 20:01 Как производители смартфонов прячут селфи-камеры: интересные решения
184
Смартфон Xiaomi Black Shark 2 с рекордным количеством оперативной памяти представили официально
23 октября 18:21 Смартфон Xiaomi Black Shark 2 с рекордным количеством оперативной памяти представили официально
1967
Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
22 октября 21:04 Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
403
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук