Минцифры в сотрудничестве с Академией электронного управления (eGA) начало деятельность по совершенствованию уровня кибербезопасности в учреждениях украинского государственного сектора.

Ведомство отмечает, что в рамках проекта "Подготовленность к кибербезопасности в украинских государственных органах власти" кибер-специалисты eGA будут помогать в разработке, вводе в эксплуатацию и проведении тестов на безопасность и в обучении руководителей для улучшения понимания ими необходимости таких тестов.

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Для чего это делается

Главной целью является повышение способности государственных органов оценивать собственную безопасность своих информационных систем и внедрение необходимых процедур тестирования безопасности.

В рамкае проекта избранные органы государственной власти проведут одноразовые тестирования критически важных систем. По результатам тестов владельцы систем смогут принять надлежащие меры для предотвращения реальных кибератак.

По мнению первого заместителя министра цифровой трансформации Украины Алексея Вискуба, безопасные информационные системы государственных органов чрезвычайно важны для успеха цифровых реформ.

Мы хотим эффективно сотрудничать с нашими партнерами для повышения компетенции в сфере кибербезопасности украинских государственных органов... Их безопасность и устойчивость имеют решающее значение для развития надежных и устойчивых цифровых услуг для граждан,

– отметил чиновник.

Отмечается, что проект также реализуется и поддерживается Министерством иностранных дел Эстонии и USAID.

Утечка данных украинцев

12 мая стало известно, что Telegram-бот UA Baza сливает персональные базы данных украинцев. В частности, бот владел 26 миллионами удостоверений водителя украинцев, а также там были пароли к электронной почте, соцсетям, как Вконтакте, linkedin и т.д.

Некоторые люди начали связывать утечки с приложением Дия, однако оно тут точно ни при чем, поскольку не имеет собственных баз, а лишь отражает информацию из реестров по запросу.

Уже к концу 12 мая в полиции заявили, что пресекли деятельность этого бота. Однако уже на следующий день создатели бота заявили, что создали новый, но пока его не афишируют. По состоянию на 14 мая этот бот до сих пор функционирует.

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С начала 2020 года похожих ботов в телеграме было обнаружено несколько. Киберполиция якобы находит виновных и закрывает ботов, однако вскоре они снова появляются и продолжают функционировать, предоставляя доступ к информации об украинцах. Преимущественно информация устарела, однако в некоторых случаях все же остается актуальной.

Это свидетельствует о том, что данные граждан защищены ненадлежащим образоми любые положительные сдвиги в направлении усиления кибербезопасности государственного сектора Украины точно не помешают.