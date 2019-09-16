В Днепре проблемы с работой Vodafone: что говорят в компании

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В Днепре проблемы с работой Vodafone
В Днепре проблемы с работой Vodafone / independent.co.uk

В Днепре возникли проблемы с работой мобильной сети от Vodafone. Об этом пишут СМИ, а также возмущаются местные жители. Не работает ни связь, ни мобильный интернет.

В частности, пользователи жаловались на то, что не могли позвонить, отправить сообщение. А у некоторых не считывалась SIM-карта.

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У Дніпрі проблеми з роботою Vodafone
Пользователи жалуются на работу Vodafone

Что говорят в компании. В пресс-службе Vodafone-Украина Техно 24 подтвердили, что проблемы с сетью в Днепре действительно были. Сбой длился около часа. И инженеры компании уже обнаружили и исправили эти проблемы. Сейчас сеть работает без сбоев.

"По информации наших технических специалистов, в период с 14:05 до 14:55 действительно было зафиксировано несколько обращений от клиентов по поводу ограничения работы услуг сети.

Инженеры приняли необходимые меры для нормализации работы по этим обращениям и уже наблюдают восстановление штатной работы услуг", – заявили в пресс-службе.

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Теги: Техно Новости Техно Сеть Новости Днепра Интернет
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