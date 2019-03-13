В Gmail произошел масштабный сбой: в чем проблема
Многие пользователи по всему миру начали отправлять жалобы на проблемы с почтовым сервисом Gmail. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Японии и Сингапура.
Пик массовых сбоев в почтовом клиенте пришелся на период с 03:00 до 06:00 по киевскому времени. Тогда на работу Gmail пожаловались около 3,5 тысяч пользователей, сообщается на сайте Downdetector.
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Отметим, большинство пользователей жалуются на проблемы со входом в почтовый клиент (36%). Еще 32% жалоб связаны с отправкой сообщений, а 31% пользователей отметили, что у них возникли проблемы с мобильным приложением.
Статистика проблем с Gmail
Больше всего жалоб поступает из Японии, Сингапура, Китая, Индии, Канады и некоторых штатов США. Единичные случаи проблем с Gmail зафиксировали также и в Харькове.
Карта проблем с Gmail
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