В Gmail произошел масштабный сбой: в чем проблема

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В Gmail произошел масштабный сбой
В Gmail произошел масштабный сбой / unsplash

Многие пользователи по всему миру начали отправлять жалобы на проблемы с почтовым сервисом Gmail. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Японии и Сингапура.

Пик массовых сбоев в почтовом клиенте пришелся на период с 03:00 до 06:00 по киевскому времени. Тогда на работу Gmail пожаловались около 3,5 тысяч пользователей, сообщается на сайте Downdetector.

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Отметим, большинство пользователей жалуются на проблемы со входом в почтовый клиент (36%). Еще 32% жалоб связаны с отправкой сообщений, а 31% пользователей отметили, что у них возникли проблемы с мобильным приложением.


Статистика проблем с Gmail

Больше всего жалоб поступает из Японии, Сингапура, Китая, Индии, Канады и некоторых штатов США. Единичные случаи проблем с Gmail зафиксировали также и в Харькове.


Карта проблем с Gmail

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Теги: Техно Новости Техно Интернет Gmail
Источник: 24 Канал
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