В Италии полноценно запустили 5G

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В Италии полноценно запустили 5G
В Италии полноценно запустили 5G / GSMArena

Италия стала третьей страной в Европе, где запустили 5G-сеть. Заметим, впервые в Евросоюзе сети нового поколения запустили в Швейцарии, а позже и в Великобритании.

Где работает 5G? Как сообщает GSMArena, к этому дуэту присоединилась Италия, где оператор Vodafone запустил сервисы пятого поколения в 28 муниципалитетах в пяти крупных городах: Милане, Турине, Болонье, Риме и Неаполе.

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Vodafone Italy сообщил, что ожидает в ближайшие месяцы жесткой конкуренции в развертывании 5G-сетей со стороны операторов TIM и Fastweb.

Сколько времени нужно для развертывания полного покрытия 5G? По словам гендиректора оператора Альдо Бизио, в 2021 году больше 100 городов и муниципалитетов будут владеть сетями с гигабитными скоростями. Бизио подсчитал, что потребуется примерно 4,5 года, чтобы достичь такого же покрытия сетями 5G, которое сейчас есть у сервисов 4G.

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Теги: Новости Техно Техно 5G Интернет
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