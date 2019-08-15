В NASA показали как движется солнечный ветер: видео

Солнечный зонд Parker, который запустили 31 июля 2018 года, передал NASA 22 ГБ научных данных про два стартовых пролета возле Короны Солнца. На основе этой информации ученые создали визуализацию движения солнечного ветра.

Ролик размещен на официальном сайте NASA. Видео содержит данные, собранные в период 6-10 ноября 2018 года. Солнце было размещено в левой части кадра, а белые полосы — это движущиеся от нашей звезды частицы, которые и называют солнечным ветром.

Читайте также: Солнце создало мощную межпланетную волну

Кстати, уже 27 августа начнется следующий пролет вокруг звезды для сбора данных. А третий такой период начнется 1 сентября.

Как движется солнечный ветер: видео

Что известно про Parker?

Это миссия NASA для изучения внешней короны Солнца. Аппарат должен приблизиться к солнечной поверхности на расстояние 8,86 радиуса Солнца (6,2 млн км).



Зонд уже собрал некоторые научные данные и установил рекорды среди искусственных объектов: по скорости движения и приближения к Солнцу.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно