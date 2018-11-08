В октябре украинцы купили в интернет-магазинах товаров с услугой рассрочка оплаты на сумму 736 миллионов гривен. Пользователи выбирают функцию "мгновенное рассрочка" или "оплата частями".

Об этом пишет tech.liga.net.

Ежемесячно на продукты в рассрочка украинцы тратят около 700 миллионов гривен. При этом каждая четвертая рассрочка оплаты была оформлена в интернет-магазине на сумму около 200 миллионов гривен.

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Как сообщили в ПриватБанке, почти 18% покупок в рассрочку – это заказ смартфонов и планшетов. Еще 16% – на приобретение другой электроники и компьютерной техники. А вот бытовой техники в рассрочку украинцы приобрели 14% от всех покупок.

При этом в ноябре стартует сезон скидок, а также день больших распродаж, известный как "черная пятница", поэтому эксперты предполагают – показатель вырастет до 1,5 миллиарда гривен.

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