В России заблокировали популярный музыкальный сервис

15 Читати новину українською
В России заблокировали Last.fm.
В России заблокировали Last.fm. / enter.co

В России заблоковали известный музыкальный сервис Last.fm. Об этом сообщают пользователи. Провайдеры объясняют, что доступ к сервису ограничен на основании федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 2006 года.

Как пишет российский РБК, доступ к Last.fm мог быть ограничен из-за песни Тимура Муцураева "Рай под тенью сабель". Эту песню суд признал экстремистской в апреле 2015 года.

Читайте также: Путин подписал закон об изоляции российского интернета

Что говорят в Last.fm. Служба поддержки Last.fm подтвердила, что получила от российских пользователей сообщения о блокировании доступа к сервису. Сейчас они "разбираются в ситуации".

Этот ресурс уже не впервые блокируют в России. В 2015 году Роскомнадзор ограничил доступ к сайту из-за песни "Убей мента".

Что такое Last.fm?
Это музыкальный сервис, который запустили в 2002 году. Он анализирует музыку, которую слушает пользователь и создает индивидуальные и общие рекомендации. В марте 2019 года сайт посещало 39,5 миллионов пользователей. Россия составляет 8,9% его трафика.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Главные новости 2 мая: 5 лет трагедии в Одессе и новые правила субсидий
сегодня
308
Теги: Техно Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Украине заработал перенос номера: как это сделать
1 мая 08:03 В Украине заработал перенос номера: как это сделать
998
Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
30 апреля 16:02 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 6191
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
29 апреля 22:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 1859
Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
29 апреля 14:02 Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
5605
Обзор Honor 10 Lite: премиальный вид и достойная камера за бюджетную цену
28 апреля 21:32 Обзор Honor 10 Lite: премиальный вид и достойная камера за бюджетную цену
Ірина Полицька 344
Новости
Больше новостей
Залиште відгук