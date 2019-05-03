В России заблокировали популярный музыкальный сервис

В России заблоковали известный музыкальный сервис Last.fm. Об этом сообщают пользователи. Провайдеры объясняют, что доступ к сервису ограничен на основании федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 2006 года.

Как пишет российский РБК, доступ к Last.fm мог быть ограничен из-за песни Тимура Муцураева "Рай под тенью сабель". Эту песню суд признал экстремистской в апреле 2015 года.

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Что говорят в Last.fm. Служба поддержки Last.fm подтвердила, что получила от российских пользователей сообщения о блокировании доступа к сервису. Сейчас они "разбираются в ситуации".

Этот ресурс уже не впервые блокируют в России. В 2015 году Роскомнадзор ограничил доступ к сайту из-за песни "Убей мента".

Что такое Last.fm?

Это музыкальный сервис, который запустили в 2002 году. Он анализирует музыку, которую слушает пользователь и создает индивидуальные и общие рекомендации. В марте 2019 года сайт посещало 39,5 миллионов пользователей. Россия составляет 8,9% его трафика.

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