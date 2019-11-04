В Украине начинают тестировали сеть 5G: детали и список городов

Сеть мобильной связи 5G может появиться в Украине уже в следующем месяце. Именно в декабре стартует тестирование этой сети. Тестовые работы проведет шведская телекоммуникационная компания Ericsson, совместно с украинским мобильным оператором lifecell.

Как передает издание internetua.com, запуск тестирования 5G запланирован на 1 декабря этого года. Национальная комиссия уже согласовала меры.

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Где будут тестировать 5G? Тестирование пятого поколения сети запланировано в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Черкассах и Львове.

Как сообщили в Ericsson, тестирование 5G в этих городах пройдет в диапазоне 3,5 ГГц, на котором сейчас тестируют сеть в Европе.

Использовать будут базовые станции, которые уже работают (их шведская компания поставляет на рынок Украины с 2015 года). Эти базовые станции поддерживают 5G, и для демонстрации их оснастят соответствующими передатчиками в диапазоне 3,5 ГГц.

"В рамках этого проекта планируем развернуть 5G-демозон на базе магазинов lifecell. Там будут продемонстрированы высокие скорости новой технологии. Там же мы предоставляем пользователям возможность заглянуть в будущее и ощутить все преимущества развития технологий в своих руках", – рассказали в компании.

Тестирование продлится полгода – до 31 мая 2020 года.

Что такое 5G?

Это 5 поколение мобильной сети, которая придет на смену существующему стандарту 4G. Эксперты прогнозируют, что для широкого круга потребителей эта сеть станет доступной уже в 2020 году, именно тогда большинство операторов стандартизируют свои сети под новый формат. При этом в Ericsson ранее заявляли, что в Украине 5G полноценно заработает не ранее 2024 года.

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