В Украине появилась мобильная игра с Зеленским: видео

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Студенты Херсонского государственного университета создали мобильную игру "Слуга народа", где главный герой – президент Владимир Зеленский.

Игру создали всего за пять дней. Ее принцип очень прост – соревноваться друг с другом, набирать больше баллов и собирать подписи, чтобы разблокировать новых персонажей.

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Кроме Зеленского, в игре есть еще несколько известных политиков из команды президента – Андрей Богдан, Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.


Разработчики игры "Слуга народа"

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Мобильная игра с президентом Украины

Мобильное приложение бесплатное. Что интересно, за неделю игру "Слуга народа" уже скачали тысячу раз.

Думаю, в нашем вузе достаточно демократичная такая атмосфера. Это их собственная разработка, и поэтому мы очень рады, что наши студенты применяют свои знания на практике,
– отметила доцентка кафедры ХГУ Наталья Осипова.

Разработчики говорят, что игру создали, чтобы привлечь внимание гаранта к проекту, которому нужна поддержка.

зеленський гра
Правила игры "Слуга народа"

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В игре можно выбрать "слугу народа"

"Мы сейчас работаем над одним стартапом, который позволит перенести все инструменты университета, начиная от журнала и расписания, заканчивая какой-то внутренней документацией в смартфоне", – пояснил разработчик игры Владислав Заобурный.

Чтобы донести свою идею до Зеленского, студенты даже запустили флешмоб в соцсетях – "Достучаться до президента".

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Автор: Марина Савченко
Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости Херсона Новости Техно Техно Интернет Приложения Игры
Источник: 24 канал
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