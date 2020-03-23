В украинской Википедии создали миллионную статью

Украинская Википедия является крупнейшей энциклопедией в истории на украинском языке, и она продолжает расти. Ежедневно корреспонденты и корреспондентки создают примерно 240 статей - и ночью 23 марта их общее количество достигло миллиона.

Юбилейной стала статья "Одетта (певица)" об американской общественной активистке и певице в жанре фолк и блюз, сообщили в блоге энциклопедии.

Интересно День рождения Википедии: то, чего вы могли не знать о популярной энциклопедии

Автором статьи является Олег Кущ, педагог из Кременчуга, который преподает зарубежную литературу в лицее и в колледже. Он присоединился к украинской Википедии в апреле 2016 года после посещения тренинга по редактированию Википедии, и сейчас является активным корреспондентом; в основном пишет о искусстве и краеведении.

Кто был инициатором создания украинской Википедии?

Конкретного учредителя у украинской Википедии не было, ведь она является одним из многих языковых разделов Википедии в целом.



Основатели мировой Википедии Джимми Уэйлс и Ларри Сэнгер

Википедию (которая началась с английского языкового раздела) основали в начале 2001 года американцы Джимми Уэйлс и Ларри Сенґер. Она зародилась как дополнительный проект к Нюпедии – онлайновому энциклопедическому ресурсу, корреспондентами которого могли стать лишь эксперты. Модель последней оказалась не особенно эффективной, а вот идея Википедии – свободной онлайн-энциклопедии, которую развивают все желающие волонтеры, – оказалась значительно более действенной.

В том же 2001 году основатели Википедии добавили возможность создавать отдельные языковые разделы, и постепенно стали появляться Википедии на других языках. Русскоязычная община в онлайн-энциклопедии впоследствии также выделилась, и 30 января 2004 года, когда была создана первая статья в украинской Википедии, считается днем рождения украиноязычного раздела онлайн-энциклопедии.



Атом – первая статья украинской Википедии

Первая созданная в украинском разделе Википедии статья была об атоме, которую написал пользователь из Японии родом из Киева. До "Атома" была и другая, более ранняя попытка создать статью с названием "География" от незарегистрированного пользователя. Но эта попытка оказалась неудачной.

Относительно самых популярных статей за все время существования украинского раздела, такие данные пока недоступны. Впрочем есть статистика с 2015 по 2019 год, согласно которой список самых посещаемых статей выглядит так:

1. Украина

2. Шевченко Тарас Григорьевич

3. Франко Иван Яковлевич

4. Киев

5. Леся Украинка

6. Вторая мировая война

7. Первая мировая война

8. Львов

9. Киевская Русь

10. Список украинских женских имен

Первые две статьи неизменно возглавляли этот список больше 10-ти лет. Только в прошлом году лидеры списка изменились.

Что делать, если увидел ошибку в Википедии?



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