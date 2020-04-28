Во всех популярных антивирусах обнаружили опасную уязвимость: перечень программ

Лаборатория Rack911 Labs, специализирующаяся на тестировании безопасности, обнаружила критическую уязвимость практически во всех популярных антивирусных программах.

Как передает gizchina.com, под угрозой оказались пользователи Windows, macOS и Linux.

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Специалисты протестировали 28 популярных антивирусных программах, в частности Microsoft Defender (Защитник Windows), Avast, Kaspersky и многие другие и заметили серьезную ошибку. Причем она появляется не только на Windows, но и macOS с Linux.

В чем опасность

В пакетах антивирусных программ эксперты заметили ошибки, которые позволяют хакерам удалять файлы, вызвать серьезные сбои системы и устанавливать вредоносное программное обеспечение.

Причем уязвимости можно использовать различными способами, в зависимости от операционной системы. Однако уязвимость базируется на типе уязвимостей под названием Symlink.

Эксперты обнаружили уязвимость в популярных антивирусах: видео

"Во время тестирования на Windows, macOS и Linux мы смогли легко удалить важные файлы, связанные с антивирусным программным обеспечением, что приводило к потере эффективности или даже удалению ключевых файлов операционной системы, что может вызвать значительные повреждения, требующие полной переустановки операционной системы", – говорят эксперты.

Уязвимые антивирусы для Windows, которые обнаружили по результатам тестирования:

Avast Free Anti-Virus

Avira Free Anti-Virus

BitDefender GravityZone

Comodo Endpoint Security

F-Secure Computer Protection

FireEye Endpoint Security

Intercept X (Sophos)

Kaspersky Endpoint Security

Malwarebytes for Windows

McAfee Endpoint Security

Panda dome

Webroot Secure Anywhere

Уязвимые антивирусы для macOS:

AVG

BitDefender Total Security

Eset Cyber ​​Security

Kaspersky Internet Security

McAfee Total Protection

Microsoft Defender (BETA)

Norton Security

Sophos Home

Webroot Secure Anywhere

Уязвимые антивирусы для Linux:

BitDefender GravityZone

Comodo Endpoint Security

Eset File Server Security

F-Secure Linux Security

Kaspersy Endpoint Security

McAfee Endpoint Security

Sophos Anti-Virus for Linux

Как защититься

К счастью, большинство разработчиков антивирусов уже исправили эти уязвимости. Правда, большинство таких исправлений разработчики обновляли без дополнительных анонсов, незаметно для пользователей, чтобы не привлекать внимание. Поэтому сейчас большинство ОС уже в безопасности.

Правда, Rack911 Labs не уточнили, какие антивирусы уже успели исправить проблему.

Однако пользователям рекомендуем следить за тем, чтобы на вашем ПК была установлена последняя версия антивируса.

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