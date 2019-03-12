Всемирная паутина: Google создал дудл по случаю ее 30-летия

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Всемирная паутина - 30 лет: что это и почему Google создал дудл
Всемирная паутина: новый дудл от Google

30 лет назад английский физик и инженер Тим Бернерс-Ли впервые сформулировал идею Всемирной сети (World Wide Web, WWW). Поэтому 12 марта Google запустил свой новый дудл, посвященный теме Всемирной паутины.

Это событие считают началом интернет-коммуникации в том виде, какой мы ее знаем сейчас.

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Что такое Всемирная паутина?
Не стоит путать ее с интернетом. Ведь интернет – это лишь способ соединения компьютеров для обмена информацией. Всемирная паутина – система открытых документов и страниц, доступных в интернете. То есть сеть является лишь одним из приложений интернета и использует его для передачи данных.

История создания Всемирной паутины

Тим Бернерс-Ли работал в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН). В 1989 году он представил Центра проект единой системы организации, хранения и общего доступа к информации. Этот проект должен решить проблему обмена знаниями и опытом между сотрудниками организации.

Его одобрили, поэтому в течение 1989-1991 годов Бернерс-Ли вместе с коллегами создали стандарты протокола передачи гипертекста (Hypertext Transfer Protocol, HTTP) и универсальный язык разметки (Hypertext Markup Language, HTML). Далее ученые запустили первый в мире веб-сервер.

Тім Бернерс-Лі
Основатель WWW Тим Бернерс–Ли

Когда появился термин. Название "World Wide Web" (Всемирная паутина или сеть) Тим Бернерс-Ли придумал только в 1990 году. Именно такое название получил написанный им веб-браузер.

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13 апреля 1993 года ЦЕРН предоставил исходный код WorldWideWeb для общественности. То есть, он стал доступным для широкой общественности – каждый мог создавать на его основе программное обеспечение без лицензионных отчислений. В этом же году выпустили программу Mosaic, которая объединяла веб-браузер и Gopher-клиент. Mosaic очень быстро становился популярным. Быстро росло и количество веб-браузеров.

Что такое Всемирная паутина: видео

 

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Теги: Техно Новости Техно Google Интернет
Источник: 24 Канал
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