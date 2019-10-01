WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах: детали

18 Читати новину українською
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах / unsplash

Разработчики мессенджера WhatsApp опубликовали список изменений в системных требованиях мобильного приложения. В блоге компании появился обновленный список устройств, на которых приложение будет поддерживаться.

Владельцы старых моделей смартфонов вскоре будут вынуждены сменить гаджет или искать альтернативу популярному средству общения.

Читайте также: Миграционная служба запустила чат-бота, стоящего в очереди вместо пользователя

Какие смартфоны не будут поддерживаться приложением? По заявлению разработчиков мессенджера, с 1 февраля 2020 года прекращается поддержка Android 2.3.7 и старше, а также iOS 8 и более ранних ее версий. Пользователи устройств под управлением этих операционных систем смогут пользоваться установленным ранее приложением до указанной даты без возможности создать новый аккаунт или повторно активировать существующий.

Кроме того, полностью прекращается поддержка Windows Phone с 31 декабря 2019 года.

На каких смартфонах WhatsApp продолжит стабильно работать? В список поддерживаемых мобильных операционных систем входят Android 4.0.3 и выше, iOS 9 и более поздние версии, а также некоторые телефоны с KaiOS 2.5.1 и новее, включая JioPhone и JioPhone 2.

Отмечается, что перенос истории чатов с одной платформы на другую невозможен – при смене устройства на модель под управлением другой ОС экспортировать историю чатов можно с помощью электронной почты.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Формула Штайнмайера: полный текст документа
сегодня
1952
Теги: Смартфоны Приложения Новости Техно Техно Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика
29 сентября 22:02 Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика
1094
"Мобильные" рекорды: телефоны, деньги, бренды и полеты
29 сентября 18:06 "Мобильные" рекорды: телефоны, деньги, бренды и полеты
Женя Котик 454
21 год успеха Google: как обычный стартап стал технологическим монстром
27 сентября 20:09 21 год успеха Google: как обычный стартап стал технологическим монстром
728
Кто такой Сундар Пичаи: обычный индийский мальчик, который стал директором огромной корпорации
27 сентября 12:02 Кто такой Сундар Пичаи: обычный индийский мальчик, который стал директором огромной корпорации
Анастасія Можаровська 2395
Xiaomi Mi 9 Pro представили официально: характеристики и цена нового флагмана
24 сентября 13:19 Xiaomi Mi 9 Pro представили официально: характеристики и цена нового флагмана
1044
Новости
Больше новостей
Залиште відгук