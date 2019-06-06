Xiaomi предложила пользователям выбрать функции для новой MIUI

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Xiaomi предложила пользователям выбрать функции для новой MIUI
Xiaomi предложила пользователям выбрать функции для новой MIUI / Фото из свободных источников

Компания Xiaomi предложила фанатам принять участие в совместном развитии фирменной прошивки MIUI. Разработчики представили пользователям на выбор четыре функции и предложили им путем голосования выбрать самую важную.

Как сообщает 4PDA, на выбор сообществу представили такие функции:

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  • Улучшенный буфер обмена, что позволяет отправить скопированный текст в любое приложение или синхронизировать с ПК.

  • Превращение смартфона в цифровую рамку для отображения фотографий в режиме зацикленного слайд-шоу.

  • Упрощенный обмен файлами и приложениями между смартфонами.

  • Необходимость ввода пароля при выключении или перезагрузки устройства для защиты от принудительного отключения в случае кражи или потери.

Какие функции добавят? Из почти 70 000 пользователей около 55% проголосовали за введение пароля при выключении или перезагрузке смартфона.

Остальные функции получили примерно по 15% голосов. Таким образом, фанаты сами выбрали, какое новшество они получат в будущих обновлениях.

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Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Интернет
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