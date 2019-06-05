YouTube изменил свою политику в отношении детских стримов

Популярный видеосервис YouTube имеет жесткое ограничение относительно контента детей, которым не исполнилось 13 лет. Каждую неделю администраторы закрывают тысячи детских учетных записей. Теперь компания ввела ограничения касательно прямых трансляций несовершеннолетними.

Как сказано в блоге компании, дети не могут вести эфиры без сопровождения взрослых. При этом каналы, которые будут нарушать это правило, лишат права на прямую трансляцию.

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Кроме того, YouTube отключает комментарии к видео с участием детей и снижает количество рекомендованных видео с участием детей "в неоднозначных ситуациях".

В чем проблема. В YouTube объясняют, что за последние два с половиной года они усовершенствовали систему машинного обучения, которая позволяет защитить несовершеннолетних и их семьи. Благодаря последнему обновлению компания может лучше идентифицировать видео, которые потенциально подвергают риску детей.

Раньше Техно 24 сообщал, что на первый взгляд обычное видео с детьми может стать объектом внимания педофилов. Так, под некоторыми роликами, педофилы ставят тайм-коды с изображениями, которые, на их взгляд, имеют сексуальный подтекст. Более того, там они даже обмениваются контактами и ссылками.

Обычный человек не увидит ничего подозрительного под этими роликами. Это может быть видео, где дети занимаются гимнастикой, играют в игры на пляже, едят мороженое или позируют перед зеркалом. Поэтому то, что компания ограничивает доступ к подобному контенту – хороший знак.