Youtube Music получил функцию удаленного прослушивания: что об этом известно

Новая функция пригодится тем, кто держит часть своей музыкальной коллекции в памяти смартфона.

Приложение YouTube Music получило новую достаточно полезную функцию, которая позволяет использовать его в качестве единого музыкального плеера на вашем смартфоне. Об этом сообщает Engadget.

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В чем суть. Дело в том, что ранее утилита поддерживала только воспроизведение текущей музыки. Теперь же появилась поддержка музыкальной библиотеки, которая хранится в памяти смартфона.

Для того, чтобы найти ваши локальные музыкальные файлы, необходимо зайти в раздел Library, а далее выбрать меню Playlists, Albums, Songs или Artists. В каждом из них вы найдете вкладки YT Music и Device files.

Пока что существуют определенные ограничения для локальной музыки – аудиозаписи можно добавлять в плейлисты, которые содержат текущую музыку, а также их можно переносить на другие устройства.

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