YouTube потеряет популярную функцию: детали

За последние годы YouTube перестал быть обычным «составом» видеороликов. Своими возможностями видеохостинг напоминает социальную сеть, однако именно такую "непрофильную" функцию разработчики решили отключить.

Какую функцию отключат? Функция прямого обмена сообщениями между пользователями YouTube появилась еще два года назад. Но скоро такая возможность исчезнет, сообщает Android Headlines.

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Согласно публикации в разделе техподдержки сервиса, это произойдет уже 18 сентября. По словам представителей YouTube, нововведение связано с новой концепцией видеохостинга: обсуждение роликов предлагается вести на страницах самих видео, а не в личных сообщениях.

Реакция пользователей. Согласно многочисленным комментариям к новости, многие пользователи не в восторге от новой политики сервиса. Некоторые даже отметили, что нашли себе новых друзей только благодаря общению в личных сообщениях.

Як можна буде обговорити відео? Менеджер YouTube, який опублікував пост, зазначив, що можливість поділитися відео як і раніше буде доступна для відправки посилань на відеоролики в Facebook, Twitter, Reddit та інші майданчики. Залишиться у бажаючих і можливість обговорити ролик поза сторінкою коментарів, скопіювати посилання і відправити її адресату.

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