NASA и SpaceX готовы к историческому запуску корабля Crew Dragon: все о полете к МКС

Уже на этой неделе корабль Crew Dragon компании SpaceX отправится к МКС в рамках испытательной миссии Demo-2. Запуск ознаменует возвращение Соединенных Штатов к пилотируемым полетам, которые закончились с закрытием программы Space Shuttle в 2011 году. Как будет проходить миссия и почему это важно. рассказываем в нашем материале.

24 канал внимательно следил за процессом подготовки к пилотируемого запуска пилотируемого корабля Crew Dragon. Мы решили собрать все детали и интересные моменты в одной статье, чтобы вы смогли ознакомиться с ключевыми этапами миссии.

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Что происходит

Соединенные Штаты Америки возвращаются к пилотируемым полетам на МКС с использованием собственных кораблей. Уже на этой неделе, 27 мая, состоится первый в истории пилотируемый запуск космического корабля к МКС, осуществляемый частной компанией SpaceX. На борту корабля Crew Dragon будут находиться два американских астронавта.

После запуска корабль стыкуется с Международной Космической Станцией на высоте 400 километров над поверхностью планеты. Астронавты попадут на станцию, где продолжат свою миссию, продолжительность которой пока не известна и будет зависеть от ряда факторов, как во время старта так и во время полета корабля до момента стыковки с МКС.

Несмотря на то, что полет пилотируемый, а миссия астронавтов займет немало времени на МКС, он все же испытательный, поэтому и называется Demo-2. Ранее SpaceX уже тестировала корабль Crew Dragon, но в этот раз компания впервые сделает это в рамках миссии с экипажем.

Где следить за полетом

Трансляция полета будет происходить на Техно 24. Поэтому посетите наш сайт 27 мая в 23:15. Сам старт запланирован на 23:30 по Киеву.

Кроме того, трансляция будет доступна здесь:

NASA TV: YouTube;

SpaceX: YouTube ссылка на трансляцию станет доступной перед запуском.

Почему столько ажиотажа

Дело в том, что пилотируемый запуск Demo-2 станет первым подобным запуском с американской земли за почти десять лет. Последним пилотируемым аппаратом, который совершил подобную миссию, был космический шаттл Atlantis, который приземлился 21 июля 2011 года в рамках миссии STS-135. После этого шаттлы к МКС больше не летали, а NASA вынуждено было покупать места для своих астронавтов на российских "Союзах", которые обходились США в немалую сумму.

Стоит обратить внимание на то, что после того, как американские шаттлы перестали летать, Россия постоянно поднимала цену на места для американских астронавтов и других партнеров на борту корабля "Союз". По состоянию на сегодня одно место на "Союзе" обходится NASA в 90 миллионов долларов (в 2010 году это стоило примерно 30 миллионов долларов).

Портал The Alpha Centauri отмечает, что учитывая приблизительные цены российских государственных пусковых контрактов, получается, что NASA оплачивает весь корабль и полную стоимость запуска в рамках миссии, платя только за одного своего астронавта…



По данным отчета NASA OIG об аудите программы пилотируемых полетов / The Alpha Centauri

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Commercial Crew Program

За год до последнего полета шаттла NASA инициировало запуск программы пилотируемых полетов. Уже тогда начался поиск замены для космических шаттлов, запуски которых были достаточно дороги для государства. Тогда и возникла идея, которая на то время была революционной и даже странной: доставкой астронавтов к МКС должны заниматься частные космические компании. NASA в этом сценарии брало на себя контроль проектирования и подготовки к старту и оплату мест для астронавтов.



Шаттл Atlantis через 30 минут после приземления в рамках последнего полета программы

Наконец, в 2014 году былои выбраны две компании, которые продолжат подготовку и представят пилотируемые корабли, которые смогут обеспечить выполнение миссии. Этими компаниями стали Boeing и SpaceX.

Что касается первой компании, то пуск аппарата Boeing Starliner был неудачным, несмотря на то, что корабль успешно приземлился. Компания не смогла обеспечить стыковку корабля с МКС из-за ряда ошибок. Сейчас Boeing занимается исправлением всех проблем и подготовкой к новому тестовому запуску, но уже за свои деньги.



Boeing Starliner после приземления

SpaceX в марте 2020 года успешно запустила Crew Dragon, который прошел ряд тестов и приземлился доказав свою способность обеспечить доставку астронавтов к МКС. После дополнительных тестов и заключительной подготовки корабль подготовили к важному событию – пилотируемому запуску, который состоится 27 мая 2020 года.



Корабель Crew Rdagon / SpaceX

Экипаж корабля Crew Dragon

К МКС отправятся два астронавта NASA: Роберт "Боб" Бенкен и Дуглас "Даг" Герли. Оба они были пилотами-испытателями и вместе в 2000 году попали в NASA в рамках 18-го отбора астронавтов.



Роберт "Боб" Бенкен и Дуглас "Даґ" Герли / NASA

Что касается Роберта Бенкена, то за время работы в NASA он принял участие в двух миссиях шаттла Endeavour: STS-123 (2008 год) и STS-130 (2010 год). В рамках этих миссий Бенкен имел три выхода в открытый космос.



Астронавт Роберт Бенкен

Во время полета Demo-2 Роберт Бенкен возьмет на себя командование этапами полетов которые будет координировать центр управления полетами.

Дуглас Герли также участвовал в двух полетах шаттл Endevour в рамках миссий STS-127 (2009 года) и STS-135 (2011 год). В обеих миссиях Герли был пилотом шаттла, а STS-135 была последней миссией, которая закончила программу космических шаттлов.



Астронавт Дуглас Герли

Во время полета Demo-2 Дуглас Херли будет командиром корабля и отвечать за все процедуры, связанные с запуском и посадкой корабля Crew Dragon.

Как будет проходить полет

Как уже отмечалось, запуск корабля Crew Dragon запланирован на 27 мая. Стоит отметить, что миссию все же могут перенести. Причинами этого могут быть, как обнаруженные в последний момент технические проблемы или же погода, которая должна быть благоприятной не только в месте запуска, но и по всей траектории полета ракеты Falcon 9. Поскольку в указанных местах должно пройти приводнение экипажа, если что-то пошло не так в момент запуска или полета.



Корабль Crew Dragon / SpaceX

Теперь известно, что если запуск не состоится 27 мая, то его могут перенести как на 30 так и на 31 мая.

Если же все пойдет по плану и корабль успешно выйдет на орбиту – там он проведет примерно 19 часов. Это нужно для дополнительных тестов и маневров в рамках испытания – Crew Dragon может добраться до МКС гораздо быстрее.

На орбите астронавты проверят работу всех систем, перейдут на ручное управление, совершат несколько маневров и в конечном итоге испытают насколько Crew Dragon комфортен и уютен для сна.

Стыковки с узлом IDA-2 модуля "Гармония" на МКС запланирована на 28 мая примерно в 15:39 UTC (18:39 по Киеву). Перед этим астронавты приблизятся к МКС и проведут несколько маневров вблизи станции. Стоит отметить, что весь процесс стыковки с МКС пройдет в автоматическом режиме. Астронавты будут наблюдать за процессом и смогут перехватить управление в случае нештатной ситуации.



Стиковка Crew Dragon с МКС состоится 28 мая

После того, как экипаж Crew Dragon попадет на станцию, он встретится с членами 63-й экспедиции – Крисом Кэссиди, Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером.

Как уже отмечалось в начале материала, срок пребывания астронавтов на МКС пока неизвестен. Его окончательно определят во время полета, учитывая состояние корабля Crew Dragon и готовность следующей капсулы Crew Dragon, которая уже рассчитана на полет в рамках первой полноценной миссии. Напомню, что несмотря на пилотируемость, это все же испытательный полет.

Кроме того NASA рассчитывает подержать Demo-2 на орбите как можно дольше. Это нужно для того. чтобы после возвращения закончить сертификацию корабля и начать подготовку к следующей миссии. В общем Demo-2 имеет все шансы пробыть на орбите до 120 дней.



Репетиция запуска Demo-2 / SpaceX

Здесь стоит отметить, что такое ограничение обусловлено особенностью конструкции Crew Dragon. В частности говорится о солнечных панелях, которые в течение пребывания на орбите понемногу портятся из-за концентрации атомарного кислорода. Следующие корабли Crew Dragon уже имеют защитное покрытие из диоксида кремния, которое позволит им находиться на орбите все 210 дней.

Как бы там неи было, а по истечении срока пребывания на МКС астронавты вернутся на корабль, отстыкуются и приземлятся в водах Атлантического океана рядом с побережьем Флориды. Там экипаж корабля и саму капсулу подхватит судно SpaceX Navigator.

Попробуйте Какой из вас астронавт: SpaceX выпустила симулятор стыковки с МКС

Интересные детали

NASA возвращает старое лого

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon уже на стартовом столе. Можно заметить, что кроме привычного нам лого NASA на ракету нанесено и старое лого, которое использовалось с 1972 по 1992 год и ассоциируется именно с программой космических шаттлов.



Старое лого NASA / Фото NASA



Старое лого NASA расположено на первой ступени ракеты Falcon 9 / Фото SpaceX

Решение о возвращении старого лого принял глава NASA Джим Бранденстайн.

Захват флага

Астронавты любят различные ритуалы, и они имеют ряд собственных своеобразных суеверий. Одним из интересных артефактов стал очень особый американский флаг, который находится на МКС уже почти десять лет.

Флаг является символом американской программы космических шаттлов и исследования космоса / NASA

Именно этот флаг находился на борту шаттла Columbia во время его первого полета в рамках программы в 1981 году и последнего полета на МКС в 2011 году. Флаг так и оставили на МКС с условием, что его сможет забрать только экипаж, который стартовал с центра полетов имени Кеннеди.