Обов'язковий техогляд у 2023 році: усе, що треба знати водіям про зміни

Україна продовжує робити кроки назустріч Європейському Союзу. Один із них – оновлення правил техогляду транспортних засобів, щоб відповідати стандартам. Що потрібно знати водіям – читайте у матеріалі.

19 травня Кабінет Міністрів ухвалив постанову. Її мета – вдосконалити процедуру проходження обов'язкового техконтролю транспортних засобів.

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Чому ввели зміни до проходження техогляду

На це питання під час телемарафону відповів начальник управління взаємодії із суб'єктами обов'язкового технічного контролю Головного сервісного центру МВС Віталій Фіклістов. За його словами, останнім часом фіксується багато фактів, "коли у нас на вулицях транспортні засоби пересуваються у технічно несправному стані".

Основною метою було підвищення якості і недопущення пересування та експлуатації таких транспортних засобів на дорогах нашої країни,

– підкреслив він.

Що змінилося у законі про техогляд

По суті, для сумлінних водіїв нічого не змінилося. Їм потрібно буде пройти ТО транспортного засобу, щоб експерти могли підтвердити, що він має право пересуватися дорогами.

Водночас з'явилося кілька нововведень. Мовиться про е-протокол, а також відеофіксацію. На них ми зосередимо нашу увагу більше.

Е-протокол. Результати технічного огляду транспортного засобу фіксуватимуться в електронному протоколі. За потреби, експерти можуть видрукувати водієві паперову копію.

За словами Фіклістова, запровадження е-протоколу суттєво знизить ризики, а також зробить практично неможливою підробку бланка протоколу проходження ТО транспортним засобом.

За результатами перевірки технічного стану, суб'єкт господарювання складає електронний протокол, інформацію про який вносить в Єдиний державний реєстр транспортних засобів. Запровадження електронної форми протоколу зменшить рівень підробки навіть на нуль,

– підкреслив Фіклістов.

Відеофіксація. Це не менш важливий момент, який покликаний зробити процедуру максимально прозорою. Під час ТО експерти повинні будуть здійснювати відеофіксацію, щоб мінімізувати ризик корупції. До відеоматеріалів зможуть мати доступ органи влади, місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, якщо зроблять відповідний запит.

Серед інших нововведень, які з'явилися, – імплементація вимог щодо перевірки технічного стану транспортних засобів. Вони встановлені Директивою 2014/45/ЄС від 3 квітня 2014 року. Відповідний документ зобов'язує держави-члени ЄС проводити періодичні перевірки безпеки та викидів більшості типів транспортних засобів.

Крім того, передбачається визначення виключного переліку правових підстав. На них матимуть можливість спиратися ті, хто відмовляється проходити ТО.

Ці зміни спрямовані на поліпшення процедури обов'язкового технічного контролю транспортних засобів та підвищення безпеки дорожнього руху,

– зазначив заступник міністра МВС України Богдан Драпятий.

Обов'язковий техогляд у 2023 році: кому треба пройти

Зауважимо, що періодичність проходження ТО регулюється 35 статтею Закону Про дорожній рух. Що стосується обов'язкового техогляду, то його повинні проходити транспортні засоби, які рухаються магістральними дорогами. Форма реєстрації власності у цьому випадку не має значення.

Пройдімося категоріями транспортних засобів, для яких ТО у 2023 році стане обов'язковим:

великі вантажні авто, яким понад рік – один раз на рік;

автобуси, якими користуються понад два роки – раз на шість місяців;

вантажно-пасажирські авто вагою до 3,5 тонни, яким понад 2 роки – один раз на два роки;

легкові автомобілі, які використовують для роботи в таксі, старші за два роки – один раз на рік;

колісні трактори, що використовуються понад два роки – один раз на два роки;

спеціалізований автотранспорт (транспорт для усунення аварій і прибирання, автокрани, пожежні автомобілі, автомобільні вежі, сміттєвози, технічна та медична допомога) – проходження щорічне;

колісно-транспортні засоби, які використовуються для транспортування небезпечних, токсичних і легкозаймистих вантажів – один рік з дня виготовлення транспортного засобу та кожні шість місяців після цього.

Хто звільнений від проходження техогляду

Після проведення випробувань транспортного засобу складається протокол. У ньому співробітники випробувальної лабораторії вказують термін, коли необхідно повернутися та зробити новий ТО.

Є також кілька категорій транспортних засобів, звільнених від обов'язкового проходження техогляду. Мовиться про:

усі автомобілі, причепи та напівпричепи для них незалежно від їхнього терміну експлуатації, але за умови, що вони не використовуються для отримання прибутку;

новенькі легковики та причепи, які використовують для комерційних перевезень, але їхній термін експлуатації не перевищує 2 роки.

Ціна проходження техогляду

Оскільки для певних категорій транспортних засобів проходження техогляду у 2023 році буде обов'язковим, то варто знати його ціну. Дані Асоціації транспорту та інфраструктури свідчать про те, що цьогоріч за ТО потрібно буде викласти:

легкові авто – від 1,12 тисячі гривень;

автобуси, маса яких понад 5 тонн, – від 1,34 тисячі гривень;

вантажні машини, масою понад 12 тонн, – від 1,44 тисячі гривень;

причепи – від 1,12 тисячі за найлегші моделі до 1,32 тисячі гривень за версії на понад 10 тонн.

Які документи необхідні для проходження техогляду

Звернімо увагу на те, що перелік документів залежить від низки факторів. Зокрема, призначення транспортного засобу, типу та власника. Попри це, є обов'язкові, які повинен мати кожен, хто проходитиме ТО:

техпаспорт на транспортний засіб (свідоцтво про реєстрацію ТЗ);

паспорт громадянина України (для представника);

довіреність на право проходження техконтролю (для фізичної особи);

копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи).

Чи буде штраф за непройдений техогляд

Зауважимо, що штраф передбачається лише для тих транспортних засобів, які обов'язково мають пройти техогляд. Якщо їхні власники проігнорують ТО, то повинні будуть викласти за це чималу суму:

протермінований ТО – 3 400 гривень;

повторне порушення – 17 тисяч гривень;

порушення ТО з боку посадових осіб – до 34 тисяч гривень.

Де проходити техогляд

Звернімо увагу на те, що техогляд транспортного засобу можна пройти у будь-якій сертифікованій СТО. Фахівці займуться оглядом транспортних засобів, а після його проведення видадуть сертифікати про проходження. Власне, тепер мовитиметься про е-протоколи.

Зауважимо, що сертифіковані СТО можна знайти у кожному місті України. Станом на зиму 2022 року налічувалося 800 таких станцій технічного обслуговування.

Як часто потрібно проходити техогляд

Якщо узагальнити, то власникам легкових авто, які можуть перевозити до 9 пасажирів, необхідно буде пройти ТО не пізніше ніж через 4 роки з моменту першої реєстрації транспортного засобу. Після цього везти автівку на техогляд потрібно буде кожні два роки. Якщо ж транспортний засіб використовується для комерції, то техогляд обов'язково слід проходити щорічно.

Техогляд – важлива складова експлуатації транспортного засобу. Чи потрібно його проходити? Так, звичайно ж. Особливо тим категоріям, які зобов'язані це робити. Чи слід йти на ТО решті транспортних засобів? Вирішувати, звичайно ж, вам. Головне, що ви повинні запам'ятати, що ваш ТЗ має бути безпечним як для вас самих, так і для інших учасників дорожнього руху.