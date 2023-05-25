Деталі в інтерв'ю розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, МВС підготувало вже підготувало зміни, їх повинні запровадити до кінця 2023 року.

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Що зміниться у теоретичній частині

За новою системою українцям для отримання водійського посвідчення не обов'язково вчити теорію лише в автошколі. Підготуватися до іспиту можна буде також самостійно чи з репетитором. Також посилять перевірку у класах, де складають теоретичний іспит.

Розуміючи технічну складову цього процесу, ми забороняємо в цих класах знаходитись стороннім особам, замість однієї камери ставимо чотири камери. Ми знищуємо повністю можливість існування "сліпих зон". Інформація з камер буде зберігатись мінімум місяць на серверах МВС",

– пояснив міністр.

А як щодо практики

За словами Клименка, в Україні змінять автомобілі, на яких складають практичний іспит.

"Це буде і Renault, і Hyundai. Це не будуть застарілі марки, Лад точно не буде, радянського автопрому не буде. Машини до 5 років випуску", – сказав він.

Міністр додав, що у машинах буде встановлено чотири камери. Одна з них буде зверху і показуватиме, які педалі натискає водій та інструктор. Фронтальна камера показуватиме шлях авто та дії водія, також буде аудіозапис.

Всі підказки інструктора будуть фіксуватися. Все відео і аудіо зберігатимуться у нас на сервері мінімум 30 днів. Що це дозволить? Це дозволить кожному, хто бажає скласти екзамен, поскаржитись на дії інструктора,

– пояснив глава МВС.

Водночас в Україні зменшать кількість сервісних центрів, де можна скласти водійські іспити. Наразі їх по всій Україні 148, а буде лише 55. Ті, що залишаться, оснастять новою технікою. Крім того, в Україні скасують технічну експертизу для авто. Її потрібно буде проводити лише під час першої реєстрації.

Поступово також скасують необхідність їхати у сервісний центр при купівлі авто. Технічний паспорт та номера можна буде отримати в салоні, а згодом їх будуть надсилати поштою.